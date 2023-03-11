Березень, 11 в 13:07

Євросоюз закликатиме треті країни, в яких останнім часом відбувається сплеск імпорту передових технологій та інших товарів із ЄС, посилити моніторинг торгівлі. Йдеться про товари, які РФ може використовувати у війні проти України.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Експорт напівпровідників, інтегральних схем та інших технологій з Євросоюзу та країн G7 (Великої сімки) до РФ суттєво скоротився після запровадження санкцій та експортного контролю.

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Водночас спостерігається різке зростання поставок таких товарів із ЄС та держав G7 до Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, Казахстану, а також до інших держав Східної Європи та Центральної Азії. Ці країни, своєю чергою, суттєво наростили експорт до РФ.

Євросоюз та його союзники останнім часом приділяють дедалі більше уваги усуненню будь-яких лазівок і запобіганню обходу санкцій проти РФ.

Так, США посилили тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб ці країни обмежили торгові потоки до РФ. Цього місяця Туреччина різко припинила транзит санкційних товарів до Росії. Однак одне з джерел повідомило Bloomberg про побоювання, що товари, продані на турецький ринок, зрештою можуть бути реекспортовані.

За даними джерел, мета запиту до третіх країн про посилений моніторинг – визначити, чи потрапляють підсанкційні товари до РФ. Запит Євросоюзу включатиме посилене відстеження і збір інформації про торгові потоки. Йдеться про сотні товарів і технологій, що підпадають під санкції та можуть бути використані Росією у військових цілях.

Президент США Джо Байден та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками зустрічі у Вашингтоні оголосили про поглиблення роботи з дотримання санкцій та експортного контролю. США та Євросоюз прагнуть “закрити доступ РФ до всіх ресурсів, які можуть підтримувати її військову машину”.

– У рамках цього ми разом здійснюємо нові кроки, щоб націлитись на додаткових суб’єктів з третіх країн по всьому світу та підірвати підтримку війни Росії з будь-якого куточка світу, – зазначили лідери.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що країни Заходу закликають Об’єднані Арабські Емірати припинити експорт критично важливих товарів до Росії, компоненти яких агресор може використати у військових цілях.