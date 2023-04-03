Квітень, 03 в 15:23

У вівторок, 4 квітня, міністри закордонних справ країн НАТО обговорять початок роботи над багаторічною програмою підтримки для України.

Про це повідомив сьогодні на пресконференції в Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що міністри зустрічаються у важливий для європейської безпеки момент. Генсек нагадав, що завтра також відбудеться офіційне засідання Комісії Україна – НАТО за участю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

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Представники НАТО обговорять розв’язану РФ агресивну війну та подальшу підтримку України.

– Ми не знаємо, коли завершиться ця війна. Але коли це станеться, нам потрібно буде вжити заходів, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію. І щоб історія не повторювалася. Ми не можемо дозволити Росії продовжувати підривати європейську безпеку, – заявив Столтенберг.

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Він уточнив, що підтримує мирний план, запропонований президентом України Володимиром Зеленським, оскільки він заснований на принципах Статуту ООН. Однак російський диктатор Володимир Путін не демонструє жодних ознак підготовки до припинення війни.

Саме тому члени НАТО завтра обговорять посилення підтримки України, зокрема шляхом продовження зміцнення української армії. У планах блоку – допомогти з переходом Збройних сил України з озброєння радянських часів на натовські зразки.

– Немає жодних ознак того, що президент Путін готується до миру. Він готується до подальшої війни. Ось чому ми єдині в своїй рішучості продовжувати обраний курс і підтримувати Україну, скільки буде потрібно… Наша підтримка розрахована на довгострокову перспективу. Тому я очікую, що міністри погодяться розпочати роботу над розробкою багаторічної програми для України, – наголосив Столтенберг.

Генсек уточнив, що союзники по НАТО вже надали нашій країні військову допомогу на €65 млрд. До України почали надходити сучасні танки та інша бронетехніка.

За словами Столтенберга, нове озброєння може реально змінити ситуацію на передовій і дозволить українським військовим звільнити більше територій.

Джерело: Twitter Єнса Столтенберга, НАТО