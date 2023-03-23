Березень, 22 в 23:37

Країни-члени НАТО все ж можуть надати Україні винищувачі F-16 або іншу авіацію західного зразка.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю газеті The Guardian.

Столтенберг вважає, що Захід надав достатньо військової техніки, включно з танками, бойовими машинами та реактивною артилерією, “щоб українці змогли повернути територію та звільнити дедалі більше і більше земель”, захоплених Росією після вторгнення в лютому 2022 року.

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Він підкреслив, що мета полягає в тому, щоб “дозволити українцям почати наступ і повернути територію”, хоча, за його словами, НАТО не є стороною конфлікту, і члени альянсу самі ухвалюють рішення про надання зброї і залишають розрахунки на полі бою командирам України.

Але глава НАТО не виключив, що країни-члени підуть далі і направлять F-16 або інші західні винищувачі в Україну, після емоційного заклику “крила для свободи”, з яким у лютому виступив президент Володимир Зеленський.

Цього місяця Польща і Словаччина погодилися надати 17 літаків МіГ-29 радянського зразка, але загальна кількість наявних літаків невелика.

– Ми повинні продовжувати вирішувати питання про необхідність розширення можливостей, – сказав Столтенберг, наголосивши, що, незважаючи на початкову очевидну відмову президента США Джо Байдена від винищувачів американського виробництва, “жодних рішень щодо F-16 не ухвалено”.

На думку генсека НАТО, у президента Росії Володимира Путіна немає найближчих планів щодо встановлення миру в Україні, тому Заходу слід приготуватися до того, що Київ ще тривалий час отримуватиме озброєння на допомогу.

Запеклі бої, наразі зосереджені навколо Бахмута, показують, що Росія готова “просто кинути тисячі й тисячі додаткових військ, зазнавати численних втрат заради мінімальних досягнень”, сказав глава НАТО.

– Президент Путін не планує мир, він планує більше війни, – продовжив Столтенберг.

Він додав, що Росія нарощує військово-промислове виробництво і “звертається до авторитарних режимів, таких як Іран або Північна Корея, та інших, щоб спробувати отримати більше зброї”.

У результаті США, Велика Британія, Франція, Німеччина та інші західні держави мають бути готові підтримувати Україну зброєю, боєприпасами та запчастинами протягом тривалого часу.

– Необхідність у цьому збережеться, тому що це війна на виснаження; йдеться про промисловий потенціал для підтримки підтримки, – сказав генеральний секретар.

Нині бойові дії настільки інтенсивні, що використання Україною артилерійських снарядів – від 4 тис. до 7 тис. на день проти 20 тис. у Росії – випереджає західне виробництво.

– Поточний рівень витрат на боєприпаси перевищує поточний рівень виробництва, – сказав Столтенберг, хоча нові контракти означають, що ситуація змінюється, зазначає The Guardian.

Раніше цього тижня члени ЄС погодилися поставити Україні мільйон снарядів, яких вистачить приблизно на шість місяців. Але перед початком саміту, який, як очікується, стане останнім для Столтенберга, генсек сказав, що хоче, щоб члени НАТО були готові витратити більше коштів, щоб зупинити вторгнення Росії.

У щорічній доповіді НАТО, опублікованій 21 березня, зізнається, що тільки сім із 30 країн-членів – США, Велика Британія, Польща, Греція і країни Балтії – виконали поточний цільовий показник витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП у 2022 році. Франція з 1,89% і Німеччина з 1,49% не досягли цього показника, хоча обидві країни взяли на себе зобов’язання щодо його збільшення.

– На нашому саміті у Вільнюсі в липні я очікую, що союзники погодяться з більш амбітним новим зобов’язанням щодо інвестицій в оборону, за якого 2% ВВП щонайменше інвестуватимуться в нашу оборону, – сказав Столтенберг під час публікації звіту, й інсайдери наголосили, що він очікує згоди всіх членів.

Не менш важливо, сказав глава НАТО, відмовити Китай від поставок зброї Росії, яка також відчуває брак ключових боєприпасів. Китай, чий лідер Сі Цзіньпін відвідав Москву на початку тижня, був попереджений членами НАТО про “наслідки”, якщо він постачатиме смертоносну допомогу Москві.

Серйозні зусилля Китаю виступити посередником у конфлікті повинні супроводжуватися спробою “зрозуміти перспективи України”, сказав глава НАТО, і “безпосередньо взаємодіяти з президентом Зеленським”. Але вітаючи будь-яку мирну ініціативу, він поскаржився на те, що Пекін досі не засудив російське вторгнення.

Після майже дев’яти років роботи на цій посаді Столтенберг, колишній прем’єр-міністр Норвегії, заявив, що він точно піде в жовтні, оскільки термін його повноважень продовжували тричі.