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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Байден вперше відреагував на можливий витік секретних документів США

Джо Байден
Фото: Getty Images

Американський уряд близький до виявлення особи, причетної до можливого “витоку” секретних військових документів, які з’явилися в соцмережах.

Про це повідомив президент США Джо Байден у коментарі журналістам під час візиту до Дубліна (Ірландія).

– Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування. Розвідувальної спільноти і Міністерства юстиції. І вони наближаються (до виявлення причетного, – Ред.), – зазначив Байден.

Це був перший коментар американського лідера з приводу так званого витоку документів, інформує американський телеканал CNN.

Байден уточнив, що занепокоєний самим фактом можливого “витоку”, а не його змістом.

– Мене не хвилює витік. Я стурбований тим, що це сталося. Але наскільки мені відомо, наразі немає нічого, що могло б мати якісь наслідки, – заявив він.

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Про можливу появу в соцмережах начебто засекречених військових документів США повідомило видання The New York Times 6 квітня. Документи були оприлюднені ще на початку березня, але на цей факт звернули увагу лише тепер.

Вони включають докладні оцінки американської розвідки щодо перебігу війни в Україні. Документи начебто містять інформацію про плани щодо озброєння для ЗСУ перед контрнаступом.

Згодом ЗМІ повідомили про виявлення нової партії документів, які начебто описують принципи нацбезпеки США, пов’язані з війною в Україні, Китаєм та Близьким Сходом.

Через цей інцидент Пентагон почав обмежувати коло осіб, які отримують суворо засекречені щоденні розвідувальні зведення.

Міністерство юстиції США вже розпочало розслідування “витоку”. Кримінальне розслідування проводить і офіс ФБР у Вашингтоні, зокрема група слідчих контррозвідки, які мають досвід пошуку першоджерел витоків інформації.

Слідчі також працюють із офіційними особами Пентагону над оцінкою можливої шкоди від оприлюднення документів.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, Джо Байден, Пентагон, США
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