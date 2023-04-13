Байден вперше відреагував на можливий витік секретних документів США
Американський уряд близький до виявлення особи, причетної до можливого “витоку” секретних військових документів, які з’явилися в соцмережах.
Про це повідомив президент США Джо Байден у коментарі журналістам під час візиту до Дубліна (Ірландія).
– Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування. Розвідувальної спільноти і Міністерства юстиції. І вони наближаються (до виявлення причетного, – Ред.), – зазначив Байден.
Це був перший коментар американського лідера з приводу так званого витоку документів, інформує американський телеканал CNN.
Байден уточнив, що занепокоєний самим фактом можливого “витоку”, а не його змістом.
– Мене не хвилює витік. Я стурбований тим, що це сталося. Але наскільки мені відомо, наразі немає нічого, що могло б мати якісь наслідки, – заявив він.
Про можливу появу в соцмережах начебто засекречених військових документів США повідомило видання The New York Times 6 квітня. Документи були оприлюднені ще на початку березня, але на цей факт звернули увагу лише тепер.
Вони включають докладні оцінки американської розвідки щодо перебігу війни в Україні. Документи начебто містять інформацію про плани щодо озброєння для ЗСУ перед контрнаступом.
Згодом ЗМІ повідомили про виявлення нової партії документів, які начебто описують принципи нацбезпеки США, пов’язані з війною в Україні, Китаєм та Близьким Сходом.
Через цей інцидент Пентагон почав обмежувати коло осіб, які отримують суворо засекречені щоденні розвідувальні зведення.
Міністерство юстиції США вже розпочало розслідування “витоку”. Кримінальне розслідування проводить і офіс ФБР у Вашингтоні, зокрема група слідчих контррозвідки, які мають досвід пошуку першоджерел витоків інформації.
Слідчі також працюють із офіційними особами Пентагону над оцінкою можливої шкоди від оприлюднення документів.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна