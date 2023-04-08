Квітень, 08 в 18:27

Міністерство юстиції США розпочало розслідування нібито витоку американських секретних документів, які останнім часом з’явилися в мережі. В них, серед іншого, йдеться про війну в Україні та підготовку української армії до контрнаступу.

В коментарі американському телеканалу CNN відомство підтвердило факт розслідування.

У Мін’юсті США відмовилися уточнювати деталі й лише повідомили, що контактують щодо цього питання з Пентагоном.

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– Мін’юст зв’язувався із Міністерством оборони щодо цього питання та розпочав розслідування, – повідомили у відомстві.

У Пентагоні раніше заявляли, що вивчають появу в соціальних мережах можливих секретних документів, які стосуються війни в Україні.

– Міністерство оборони активно вивчає це питання й офіційно направило до Міністерства юстиції запит на розслідування, – зазначила в п’ятницю заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Вперше про появу в мережі засекречених військових документів США повідомило 6 квітня видання The New York Times. У них начебто описуються плани США, Великої Британії та інших союзників по НАТО щодо озброєння для ЗСУ перед контрнаступом.

За оцінкою військових аналітиків, документи були змінені. В них, завищено дані щодо загиблих українських військових і занижені оцінки втрат РФ на фронті. Це може свідчити про спроби дезінформації з боку РФ.

Напередодні з’явилася інформація про виявлення нової партії документів у соцмережах. Вони охоплюють різні сфери: від підтримки України з боку США до інформації про ключових американських союзників (таких як Ізраїль). Вони начебто описують принципи нацбезпеки США, які пов’язані з війною в Україні, Китаєм та Близьким Сходом.

Документи також можуть містити дані про операції найманців російської ПВК Вагнера, шляхи надання Ізраїлем допомоги Україні, про зв’язки Об’єднаних Арабських Еміратів з Росією тощо.

Автентичність цих документів буде перевіряти розслідування.

За оцінкою дослідників, ймовірно, документи “з грифами секретності” з’явилися в мережі протягом останніх тижнів (від початку березня). Проте їх помітили лише зараз.

За даними CNN, ймовірний витік стривожив чиновників Пентагону, особливо в об’єднаному штабі Міністерства оборони США, до якого входять найвищі військові керівники, які консультують президента Джо Байдена.

На багатьох документах були позначки, які вказували на те, що їх міг підготувати розвідувальний підрозділ об’єднаного штабу. Деякі документи начебто посилаються на таємну інформацію ЦРУ.

За даними обізнаного джерела, розслідування, швидше за все, не обмежиться Пентагоном, враховуючи велику кількість людей в уряді, які мають доступ до таких документів.

В українській розвідці заявили, що це може бути не витік, а сфальсифікована інформація, оскільки РФ хоче зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити темпи військової допомоги Україні. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав злиті в мережу так звані засекречені військові документи про плани контрнаступу ЗСУ підробкою та спецоперацією російських спецслужб.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк також заявив, що поява в мережі начебто таємних документів є “стандартною грою” спецслужб РФ.