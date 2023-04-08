У США вдруге за декілька днів стався “витік” секретних документів про Україну, Китай та Близький Схід

Квітень, 08 в 8:59

Соціальні мережі виявили нову партію секретних документів, що начебто описують принципи національної безпеки США, які пов’язані з війною в Україні, Китаєм та Близьким Сходом.

Це другий великий “злив” за кілька днів, що викликав занепокоєння у Пентагоні і сум’яття в адміністрації Байдена.

На думку аналітиків, витік понад 100 конфіденційних документів може завдати значної шкоди національній безпеці США.

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Ексвисокопосадовець Пентагону Мік Малрой заявив, що “витік” становить серйозну загрозу для системи безпеки і може завдати шкоду військовому плануванню в Україні.

Один із чиновників повідомив, що документи могли надійти не від української сторони, адже вони не мали доступу до конкретних планів, що мають маркування офісів Об’єднаного штабу Пентагону.

Другий чиновник зазначив, що розслідування “витоку” буде можливим після того, як буде визначено, хто з чиновників мав до них доступ.

Пентагон розслідує “витік” секретних документів, пов’язаних із планами США та НАТО щодо підготовки захисників України до контрнаступу, і називає це першим відомим “проривом” російської розвідки з початку повномасштабної війни, який може завдати шкоди обміну розвідданими між Україною та США.