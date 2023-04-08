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Факти / Україна

У США вдруге за декілька днів стався “витік” секретних документів про Україну, Китай та Близький Схід

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Пентагон
Фото: Depositphotos

Соціальні мережі виявили нову партію секретних документів, що начебто описують принципи національної безпеки США, які пов’язані з війною в Україні, Китаєм та Близьким Сходом.

Це другий великий “злив” за кілька днів, що викликав занепокоєння у Пентагоні і сум’яття в адміністрації Байдена.

На думку аналітиків, витік понад 100 конфіденційних документів може завдати значної шкоди національній безпеці США.

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Ексвисокопосадовець Пентагону Мік Малрой заявив, що “витік” становить серйозну загрозу для системи безпеки і може завдати шкоду військовому плануванню в Україні.

Один із чиновників повідомив, що документи могли надійти не від української сторони, адже вони не мали доступу до конкретних планів, що мають маркування офісів Об’єднаного штабу Пентагону.

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Другий чиновник зазначив, що розслідування “витоку” буде можливим після того, як буде визначено, хто з чиновників мав до них доступ.

Пентагон розслідує “витік” секретних документів, пов’язаних із планами США та НАТО щодо підготовки захисників України до контрнаступу, і називає це першим відомим “проривом” російської розвідки з початку повномасштабної війни, який може завдати шкоди обміну розвідданими між Україною та США.

Джерело: NYT
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