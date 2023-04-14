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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Франція та Італія могли зсунути терміни поставки Україні комплексу SAMP-T – ЗМІ

Система ППО SAMP-T

Франція та Італія можуть передати Україні зенітний ракетний комплекс SAMP-T пізніше, ніж спочатку планувалося.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на “витік” секретних документів військової розвідки США.

Посилаючись на ці документи, видання інформує, що 22 лютого Франція поставила Італію до відома, що система ППО буде готова для України не раніше червня цього року.

– На одній зі сторінок, що просочилися, повідомляється, що 22 лютого Франція повідомила Італії, що спільна ракетна система для України не буде готова до червня, – йдеться в публікації.

Видання уточнює, що це “самий кінець графіку”, який Міністерство оборони Італії визначило в лютому. Тоді офіційні особи заявляли, що система ППО SAMP-T буде доставлена в Україну “навесні 2023 року”,

Як відомо, SAMP-T є наземною системою, призначеною для захисту території від повітряних загроз (таких як літаки або ракети). Це єдина європейська оборонна система, здатна збивати балістичні ракети. Зенітний ракетний комплекс розробив європейський консорціум Eurosam, утвореним французькими та італійськими компаніями.

У середині березня 20 українських військовослужбоаців завершили навчання на системах протиповітряної оборони SAMP/T. Тренування проходили в Італії.

Згодом міністр оборони Франції Себастьян Лекорню запевнив, що комплекс SAMP-T Україна отримає найближчим часом.

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Patriot

Фото: Міноборони Франції

Джерело: Politico
Італія, Війна в Україні, Російська агресія, Франція
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