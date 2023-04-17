Словаччина тимчасово призупиняє імпорт українського зерна з 19 квітня

Уряд Словаччини ухвалив рішення про тимчасове зупинення імпорту зерна та деяких харчових продуктів з України. Заборона почне діяти з 19 квітня. Транзит українського продовольства через Словаччину й надалі буде можливий.

Про це повідомляє Міністерство сільського господарства Словаччини, пише словацьке видання TopKy.

– Цей імпорт заборонено в Польщі. Наразі ця заборона готується в Угорщині. Подібний захід можна очікувати в Болгарії. В результаті Словаччина стане єдиною транзитною країною ЄС, через яку сільськогосподарська продукція буде надходити з України до ЄС, — йдеться у заяві.

Цю заяву на своїй сторінці у Facebook підтвердив прем’єр-міністр країни Едуард Геґер.

– Словаччина тимчасово припинить імпорт зернових та інших обраних продуктів з України. Сьогодні з цього питання збереться робоча група. Результати будуть опубліковані, – написав він.

Місцеве видання Pravda повідомляє , що словацькі фермери не можуть конкурувати з імпортом дешевого українського зерна, тому зіткнулися з проблемами.

Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій зазначило, що “вичерпало всі правові та компетентні можливості регулювати імпорт з України, зберігаючи при цьому коридори солідарності”.

Нагадаємо, імпорт українського зерна вже заборонили в Угорщині та Польщі.

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