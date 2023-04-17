Словаччина тимчасово призупиняє імпорт українського зерна з 19 квітня
Уряд Словаччини ухвалив рішення про тимчасове зупинення імпорту зерна та деяких харчових продуктів з України. Заборона почне діяти з 19 квітня. Транзит українського продовольства через Словаччину й надалі буде можливий.
Про це повідомляє Міністерство сільського господарства Словаччини, пише словацьке видання TopKy.
– Цей імпорт заборонено в Польщі. Наразі ця заборона готується в Угорщині. Подібний захід можна очікувати в Болгарії. В результаті Словаччина стане єдиною транзитною країною ЄС, через яку сільськогосподарська продукція буде надходити з України до ЄС, — йдеться у заяві.
Цю заяву на своїй сторінці у Facebook підтвердив прем’єр-міністр країни Едуард Геґер.
– Словаччина тимчасово припинить імпорт зернових та інших обраних продуктів з України. Сьогодні з цього питання збереться робоча група. Результати будуть опубліковані, – написав він.
Місцеве видання Pravda повідомляє , що словацькі фермери не можуть конкурувати з імпортом дешевого українського зерна, тому зіткнулися з проблемами.
Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій зазначило, що “вичерпало всі правові та компетентні можливості регулювати імпорт з України, зберігаючи при цьому коридори солідарності”.
Нагадаємо, імпорт українського зерна вже заборонили в Угорщині та Польщі.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко