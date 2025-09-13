Зараз є простір для запровадження санкцій проти країн, які купують російську нафту, а також щодо тіньового флоту Москви, портів та банківської інфраструктури.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Які санкції партнери мають запровадити проти РФ

За словами міністра, ключовим питанням є тиск на держави, що купують нафту в країни-агресора. На його думку, цей тиск може мати різні офіційні назви.

Андрій Сибіга пропонує називати їх не санкціями, а тарифами, запровадженими проти країн, які заробляють криваві кошти на імпорті російської нафти.

Він також вважає, що інші заходи щодо припинення експорту енергоносіїв є недостатніми. Глава МЗС України наголосив, що це саме те, що найбільше підтримує російську військову машину.

За його словами, досі близько 70% тіньового флоту Росії проходить Балтійським морем. Він переконаний, що варто посилити контроль.

Міністр вважає за необхідне накласти санкції на порти Росії, зокрема ті, через які йде імпорт нафти, а також на капітанів і екіпажі танкерів тіньового флоту.

Водночас українська сторона переконана, що варто посилити тиск на фінансову систему.

– Банки: є широкий потенціал, зокрема треба санкціонувати Центральний банк. Заморожені активи: Росія повинна платити за завдану шкоду вже зараз. Не платники податків союзників, а Росія – замороженими активами, – сказав Сибіга.

Глава МЗС зазначив, що Україна дуже сподівається на прогрес у використанні заморожених активів, а не лише відсотків від них.

Окремим пріоритетом міністр назвав узгодження тиску різних гравців. На його думку, санкційні пакети мають бути синхронними, зокрема Європи, Японії, Великої Британії, Канади, Нової Зеландії, Австралії та США.

Джерело : Європейська правда

