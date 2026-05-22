Уряд Угорщини повертає заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України та відкликає намір країни вийти з Міжнародного кримінального суду.

Про це у мережі Х повідомив прем’єр-міністр Петер Мадяр.

— Уряд відкликає намір Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду та забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України, — ідеться у повідомленні угорського прем’єра.

За даними Euractiv, новий уряд Угорщини раніше помилково допустив закінчення терміну дії заборони на ввезення українських сільгосптоварів.

— Порушуючи законодавство ЄС, Угорщина, Польща та Словаччина запровадили у 2023 році односторонні торговельні обмеження на низку українських товарів і зберігали їх, попри неодноразові попередження з боку Єврокомісії, — нагадує видання.

Одностороннє обмеження з боку Угорщини було запроваджено в межах пакету “надзвичайних законів” уряду Віктора Орбана, термін дії яких сплив 14 травня.

Новий склад парламенту під керівництвом представників партії Тиса мав переглянути близько 1000 указів, аби запобігти втраті ними чинності. Однак заборону на імпорт українських товарів “випадково не було враховано”.

— Санкції було скасовано через законодавчу помилку, — повідомив співрозмовник Euractiv в уряді.

За його словами, кабінет Мадяра вжив “термінових заходів” для якнайшвидшого відновлення заборони на ввезення українських аграрних товарів.

Угорська заборона поширюється приблизно на 20 категорій українських сільгосппродуктів: яловичину, свинину, птицю, яйця, насіння соняшнику, кукурудзу, пшеницю, ячмінь, борошно та ріпакову олію.

Міністр сільського господарства Угорщини Сабольч Бон повідомив, що до остаточного переліку заборонених товарів, імовірно, також увійде мед.

— Хоча ці заборони порушують законодавство ЄС — торговельна політика перебуває у виключній компетенції Брюсселя – Європейська комісія поки що утримується від вжиття юридичних заходів проти Угорщини, — підсумувало видання.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Угорщина заборонила ввезення 25 категорій українських сільгосппродуктів, зазначивши при цьому, що їхній транзит через свою територію залишається дозволеним. Під обмеження потрапили зернові, олійні культури, борошно, олія та окремі м’ясні продукти.

У жовтні 2025 року стало відомо, що Угорщина збереже заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції після набуття чинності 29 жовтня оновленою торговельною угодою між Україною та Європейським союзом.

Угода, ухвалена 14 жовтня 2025 року, передбачала скасування частини тарифів і розширення квот на експорт українських аграрних товарів до ЄС.

