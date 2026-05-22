Президент США Дональд Трамп не буде присутній на весіллі свого старшого сина Дональда Трампа-молодшого та моделі Беттіни Андерсон, яке має відбутися цими вихідними на Багамах.

Про це американський лідер написав сьогодні у мережі Truth Social.

– Хоча я дуже хотів бути поруч із моїм сином Доном-молодшим і новим членом родини Трампів – його майбутньою дружиною Беттіною, обставини, пов’язані з державними справами, а також моя любов до Сполучених Штатів Америки не дають мені змоги цього зробити, – пояснив президент.

Він додав, що вважає необхідним залишатися у Вашингтоні в Білому домі “у цей важливий період”.

– Вітаю Дона і Беттіну, – додав Трамп.

Що відомо про весілля Дональда Трампа-молодшого

Раніше телеканал CNN із посиланням на джерела повідомляв, що Дональд Трамп-молодший цього вікенду одружиться зі світською левицею з Палм-Біч Беттіною Андерсон на невеликому острові на Багамах.

За даними джерел, список гостей навмисно зробили дуже коротким. На весілля запросили лише найближчих родичів і друзів пари. Загалом будуть присутні менше 50 гостей.

Президент Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті не дав прямої відповіді на запитання про свою участь у церемонії.

– Він хотів би, щоб я приїхав, але це буде дуже маленька приватна церемонія, і я спробую бути. Зараз для мене не найкращий час. Усе через Іран та інші речі, – сказав Трамп журналістам.

За словами одного з джерел, участь американського лідера у весіллі від початку не планувалася, зокрема через бажання пари провести максимально приватну церемонію.

У публічному графіку президента також відсутня інформація про поїздку на цей захід.

Джерела зазначають, що Дональд Трамп-молодший та Беттіна Андерсон прагнули максимально обмежити увагу медіа до події.

Це, зокрема, мало знизити безпекові ризики та дозволити гостям уникнути незручностей, пов’язаних із заходом за участю президента, який супроводжується посиленими заходами охорони.

Очікується, що на церемонії будуть присутні брати та сестри Дональда Трампа-молодшого.

Для Дональда Трампа-молодшого це буде другий шлюб. Раніше він перебував у шлюбі з Ванессою Трамп протягом 12 років. Пара розлучилася у 2018 році.

Також раніше Дональд Трамп-молодший був заручений із Кімберлі Гілфойл, нинішньою посолкою Сполучених Штатів Америки в Греції та колишньою дружиною губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома. Заручини тривали з 2020 до 2024 року.

