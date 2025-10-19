Міністр оборони Швеції Пол Йонсон закликав Євросоюз готуватись до посилення гібридних операцій з боку Росії та наголосив, що Європі варто перейти у режим війни.

Про це міністр заявив в інтерв’ю RND.

Як ЄС готується до воєнного режиму через РФ

Пол Йонсон вважає, що для збереження миру в Європі союзу потрібно “підготувати себе як ментально, так і у військовому плані до можливості війни”.

– Необхідна зміна менталітету: ми повинні перейти в режим війни, щоб рішуче стримувати, захищати і зберігати мир. Росія постійно випробовує нашу єдність і нашу рішучість. Але Путіну це не вдасться, – висловився міністр.

Також Йонсон сказав, що останні інциденти з вторгнення безпілотників та літаків у повітряний простір НАТО показали, що РФ “готова йти на політичні та військові ризики і посилювати свої гібридні операції”.

– Тому ми повинні протидіяти і завдавати удари у відповідь. Ми повинні зробити нові військові кроки для протидії російській ескалації – чи то проти гібридних операцій, чи то проти порушень нашого повітряного простору, – повідомив очільник Міноборони Швеції.

Він наголосив, що Кремлю слід дати зрозуміти, що Європа відповідатиме на будь-яку провокацію з його боку.

– Росія повинна знати: якщо ворожий військовий корабель або бойовий літак увійде в наш повітряний простір або наші води, ми будемо змушені відігнати його – і, якщо цього вимагатимуть обставини, збити, – резюмував міністр.

Нагадаємо, останні місяці Європа стикається з усе частішими інцидентами, пов’язаними з атаками дронів на її повітряний простір.

