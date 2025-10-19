В Німеччині в ніч проти 19 жовтня довелось тимчасово закрити аеропорт Мюнхена. Причиною стали повідомлення про дрони, які треба було перевірити.

Про це з посиланням на федеральну поліцію повідомляє АР.

Дрони в Німеччин 19 жовтня: що відомо

Зазначається, що один з найбільших аеропортів Німеччини відкрився знову опівночі.

Напередодні про “підозрілі об’єкти” повідомили одразу кілька людей, зокрема співробітники служби безпеки та аеропорту.

Інформацію перевірили близько 22:00 за місцевим часом 19 жовтня протягом півгодини і повторно – близько 23:00 ще протягом півгодини.

– Вплив на рейси та пасажирів був незначним. Три рейси було перенаправлено, два з яких пізніше змогли приземлитися в Мюнхені, а один виліт було скасовано, – повідомили представники аеропорту в неділю, 19 жовтня.

Федеральна поліція заявила, що не виявила жодних дронів чи підозрілих людей у ​​цьому районі.

Це закриття стало одним із серії інцидентів, які почастішали у повітряному просторі країн-членів Євросоюзу останніми місяцями.

Зазначається, що у жовтня це закриття аеропорту Мюнхена стало уже третім.

