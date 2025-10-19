Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Евросоюз готовиться к усилению гибридных операций со стороны России и подчеркнул, что Европе стоит перейти в режим войны.

Об этом министр заявил в интервью RND.

Как ЕС готовится к военному режиму из-за РФ

Пол Йонсон считает, что для сохранения мира в Европе союзу нужно “подготовиться как ментально, так и в военном плане к возможности войны”.

Сейчас смотрят

– Необходимо изменение менталитета: мы должны перейти в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и сохранять мир. Россия постоянно испытывает наше единство и нашу решимость. Но Путину это не удастся, – высказался министр.

Также Йонсон сказал, что последние инциденты с вторжением беспилотников и самолетов в воздушное пространство НАТО показали, что РФ «готова идти на политические и военные риски и усиливать свои гибридные операции».

– Поэтому мы должны противодействовать и наносить ответные удары. Мы должны сделать новые военные шаги для противодействия российской эскалации – будь то против гибридных операций или против нарушений нашего воздушного пространства, – сообщил глава Минобороны Швеции.

Он подчеркнул, что Кремлю следует дать понять, что Европа будет отвечать на любую провокацию с его стороны.

– Россия должна знать: если вражеский военный корабль или боевой самолет войдет в наше воздушное пространство или наши воды, мы будем вынуждены отогнать его – и, если этого потребуют обстоятельства, сбить, – резюмировал министр.

Напомним, в последние месяцы Европа сталкивается со все более частыми инцидентами, связанными с атаками дронов на ее воздушное пространство.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.