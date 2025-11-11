Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович спростував заяви з боку Будапешта про нібито недостатню потужність Адріатичного трубопроводу, яким керує хорватська компанія JANAF, для повного заміщення Угорщиною російської нафти.

Про це повідомляє хорватське видання Index.

Пленкович заперечив заяви Орбана

Пленкович розкритикував угорську владу та нафтопереробну компанію MOL за заяви про те, що хорватська компанія JANAF нібито не виконує свої зобов’язання перед Угорщиною щодо постачання нафти.

– Це абсолютно фальшивий наратив угорської влади та самої компанії MOL, який повністю перекручує факти й істину. Janaf має всі можливості й потужності, щоб доставляти всю необхідну сиру нафту навіть до нафтопереробних заводів в Угорщині – це Сазгаломбатті – і до іншого в Братиславі з більш ніж достатньою пропускною здатністю, – сказав він.

Пленкович додав, що у Хорватії загальний транспортний потенціал сирої нафти перевищує максимальні виробничі потужності обох цих нафтопереробних заводів в Угорщині та Словаччині.

Хорватський прем’єр також висловив здивування тим, що “цей неправдивий наратив знаходить певне схвалення з боку США”, маючи на увазі відстрочку від санкцій проти російських нафтових компаній для Будапешта.

Пленкович нагадав про ситуацію із сербським нафтовим заводом NIS, який через американські санкції наразі не має змоги отримувати нафту і для якого, на відміну від Угорщини, винятків вже не роблять.

Наприкінці минулого тижня делегація з Будапешта на чолі з Віктором Орбаном прибула з візитом до Вашингтона на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Після цього Орбан заявив, що Угорщина отримала гарантії від США щодо виключення країни з-під дії санкцій проти російських енергоносіїв.

