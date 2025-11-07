Угорщина отримала гарантії від США щодо виключення країни з-під дії санкцій проти російських енергоносіїв, заявив Віктор Орбан.

Орбан про звільнення Угорщини від санкцій США на російські енергоносії

Віктор Орбан повідоми, що його країна отримала від США гарантії щодо виключення Угорщини із-під дії санкцій проти російських енергоносіїв, повідомляє угорське видання Telex з посиланням на брифінг Орбана.

– Ми отримали повне звільнення від санкцій для трубопроводів Турецький потік і Дружба, – заявив прем’єр-міністр Угорщини.

Таким чином, Угорщина може продовжувати купувати нафту і газ у Росії.

Зараз дивляться

Орбан зауважив, що це можливість “захистити зниження рахунків за комунальні послуги”, і “Угорщина й надалі матиме найдешевші ціни на енергоносії”.

Не дивлячись на те, що Дональд Трамп загалом виступає проти того, щоб інші країни купували російські енергоносії, Орбан заявив, що за зачиненими дверима отримав схвалення на це питання від голови Штатів.

– Ми також розробляємо нові форми американо-угорського фінансового співробітництва, щоб зміцнити і зберегти угорську фінансову стабільність, – сказав він.

Крім того, Орбан говорив про співпрацю в космічній і військовій промисловості, заявивши, що це надасть Угорщині доступ до найповнішого оборонного озброєння, яке до цього було “заблоковано адміністрацією Байдена”.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що “розглядає” можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо купівлі російської нафти, бо країна немає виходу до моря.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.