Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розглядає новий “мирний план” США як можливість затримати постачання допомоги, яку виділяють Україні.

Орбан про “мирний план” щодо України

У листі, надісланому президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, який опинився в розпорядженні Politico, Орбан закликав ЄС підписати умови “мирного плану” США, що складається з 28 пунктів.

Згідно з ним, Україна відмовиться від територій і скоротить удвічі свій військовий потенціал.

– Європейці повинні негайно і беззастережно підтримати мирну ініціативу США. Крім підтримки президента США, ми повинні невідкладно розпочати самостійні й прямі переговори з Росією, – написав Орбан.

Крім Угорщини, 26 інших країн Європейського Союзу неодноразово заявляли про свою однозначну підтримку України, заявив представник ЄС, який побажав залишитися неназваним, у відповідь на лист.

– Європейські лідери, зокрема з партнерами за межами ЄС, активно взаємодіють і координують свої дії, щоб продовжити цю підтримку на тлі останніх подій, – сказав співрозмовник.

Водночас Орбан у листі заявив, що Угорщина не підтримує надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі, не погоджується на ухвалення такого рішення від імені та в рамках ЄС.

Наразі офіційні особи в Брюсселі ведуть переговори з країнами-членами про те, як використовувати заморожені російські активи для надання Україні репараційного кредиту в розмірі €140 млрд. Це питання включено до порядку денного зустрічі лідерів країн-членів ЄС у Брюсселі 18 грудня.

Як заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов, для України якнайшвидше укладення угоди про репараційний кредит є вкрай важливим.

За його словами, це забезпечить передбачуване фінансування внаслідок залишків коштів на іммобілізованих російських суверенних активах, гарантуватиме стабільність з початку 2026 року, а найголовніше – без додаткових витрат для платників податків ЄС.

Президентка ЄС Урсула фон дер Ляйен і лідери G20 беруть участь у саміті у Йоганнесбурзі, де ведуться дуже інтенсивні дипломатичні зусилля щодо “мирного плану” для України, повідомив другий представник ЄС.

Президенти та прем’єр-міністри 27 країн-членів Європейського Союзу також обговорять пропозиції Білого дому в кулуарах саміту ЄС-Африканський союз в Анголі в понеділок, 24 листопада.

Раніше цього тижня віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас розкритикувала американські пропозиції, попередивши, що тиснути потрібно на агресора, а не на жертву. На її думку, заохочення агресії лише спровокує її нову хвилю.

