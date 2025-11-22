Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант
Олег Пономар, політичний аналітик, письменник
Експерти назвали три головні ризики “мирного плану” США і якою має бути відповідь України
Ключовою подією останнього тижня став “мирний план”, запропонований США, оскільки його реалізація безпосередньо визначить подальшу долю України та підсумок повномасштабної війни.
Факти ICTV розбиралися разом з експертами, що передбачає “мирний план”, чому США поновили тиск, як реагує українська сторона та Європа, а також які є наявні ризики.
- Що передбачає “мирний план” США
- Чи вплинув корупційний скандал на просування “мирного плану”
- Як Україна та Європа реагують на “мирний план”
- Які ризики для України у разі відмови від такого плану
Що передбачає “мирний план” США
Нещодавно ЗМІ вперше оприлюднили деталі “мирного плану” з 28 пунктів, який обговорювався у Маямі між спецпредставником США Стівом Віткоффом і російським перемовником Кирилом Дмитрієвим.
Ключові положення включають:
- територіальні поступки: передавання Росії частини Донбасу (зокрема, земель, які зараз контролює Україна), заморожування чинних ліній фронту в Херсонській та Запорізькій областях;
- військові обмеження: скорочення Збройних сил України, відмова від важливих категорій озброєння та зменшення обсягів критичної військової допомоги від США;
- внутрішні зміни: надання російській мові статусу офіційної державної та закріплення офіційного статусу Російської православної церкви.
Згодом президент України Володимир Зеленський отримав проєкт “мирного плану” США і планує обговорити його з Трампом.
Керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV пояснив, які ключові ризики для України несе цей план.
– Загалом він зі всіх цих ризиків і сформований. Там три глобальних моменти, – звернув увагу експерт.
Перший глобальний момент – нічого не зрозуміло з реальними гарантіями безпеки для України. За словами політолога, їх немає по суті. Там є просто різні заяви, але вони нічим не підкріплені, звернув увагу Рейтерович.
Другий момент – це пряме втручання у внутрішні справи України. Зокрема, це стосується обмеження чисельності армії та диких питань про мову, які там згадуються, пояснив він.
І третій головний момент полягає у тому, що у цьому плані немає практично нічого про реальну відповідальність Росії за те, що вона зробила. У ньому немає взагалі ніяких поступок зі сторони Росії, а лише з боку України, до того ж дуже серйозні, сказав експерт.
Очевидно, що наявні у “мирному плані” вимоги до країни можна висувати, якщо вона програла у війні та капітулювала. Україна близько не перебуває в такій ситуації, заявив Ігор Рейтерович.
Саме через це такий план є абсолютно недієздатним. На думку політолога, там є якісь раціональні зерна, які можна використовувати, та окремі пункти можна брати вже готовими, але це не більше 20-25%.
Однак Україна знає, що ніхто, крім Трампа, не зможе домогтися заморожування бойових дій, заявив у коментарі Фактам ICTV політичний аналітик Олег Пономар.
Він пригадав, як президент США продавлював свій план щодо сектора Гази. На його думку, точно так само Трамп просуває свій план і щодо України, оскільки вона дуже залежна від США за всіма параметрами.
Пономар наголосив, що це план заморожування, а не всеосяжний мирний договір, тому не потрібно забувати. За його словами, це тільки алгоритм дій для припинення вогню на період, поки писатиметься мирний договір, що може зайняти роки.
Чи вплинув корупційний скандал на просування “мирного плану”
Політолог Ігор Рейтерович вважає, що для Трампа типово: однією рукою давати, а іншою – забирати. На його думку, американці закинули цей план, прекрасно розуміючи, що деякі пункти з нього абсолютно не підходять Україні.
– Можливо, сподіваючись, що тепер можна почати більш реальний переговорний процес, якісь окремі пункти погодити та вийти на загальне розуміння того, що повинно далі відбуватися. Трамп просто хоче інтенсифікувати перемовини, але от в черговий раз він починає з України. Тобто: спробуймо натиснути Україну, а там як піде. Якщо не вийде – нічого страшного, повернемося до іншого варіанту, – припустив він.
Експерт вважає, що корупційний скандал з енергетикою в Україні, який у НАБУ і САП назвали операцією Мідас, не спровокований американцями, але вони просто скористалися цим моментом.
За інформацією НАБУ, у державній компанії Енергоатом діяла корупційна схема, учасники якої контролювали закупівлі та вимагали 10-15% відкатів. Унаслідок цього вони “заробили” понад $100 млн.
На тлі викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці Зеленський провів закриту зустріч із парламентською фракцією Слуга народу. За словами президента, тоді обговорювали роботу Верховної Ради в умовах війни, забезпечення конструктивного дипломатичного процесу зі США та іншими міжнародними партнерами.
– Просто американці побачили таку ситуацію, зрозуміли, що це більш сприятливий момент для публікації подібного плану, тому що, можливо, Зеленський буде більш вразливим і схильним прийняти певні пункти внаслідок внутрішніх проблем. І вони його вкинули в публічний простір. Але це спрацювало інакше, – припустив Рейтерович.
Це дало, навпаки, можливість Зеленському сказати: відходімо поки від внутрішньої історії, займемось зовнішнім відбиттям, а потім повернемось до наших внутрішніх проблем, наголосив політолог.
Як Україна та Європа реагують на “мирний план”
Як заявила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас, запропонований план щодо України не передбачає жодних поступок з боку Росії.
За її словами, будь-яка мирна ініціатива має бути підтримана Україною та Європою. Вона наголосила, що необхідно чинити тиск на агресора, а не на його жертву.
Крім того, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у розмові з Володимиром Зеленським погодилися, що Збройні сили України мають зберігати здатність захищати суверенітет.
Після цього на саміті G20 у Південній Африці лідери заявили про готовність досягти миру в Україні, але вони вважають, що кордони не повинні змінюватися силою. Водночас вони занепокоєні можливим обмеженням ЗСУ.
Зеленський у відеозверненні до народу заявив, що зараз один із найважчих моментів в історії України, яка опиниться перед украй складним вибором: або втрата гідності, або ризик залишитися без ключового партнера.
За його словами, альтернативою зіткнення з вкрай важкою зимою та подальшими ризиками або прийняття складних 28 пунктів. Зеленський наголосив, що другий шлях означатиме життя без гідності та справедливості, де українців змушуватимуть вірити тому, хто напав уже двічі.
– Від нас чекатимуть відповідь, – підсумував він.
Трамп наполягає на тому, щоб “мирний план” США був прийнятий Україною до Дня подяки, до 27 листопада.
Які ризики для України у разі відмови від такого плану
На думку політолога Ігоря Рейтеровича, Вашингтон може тиснути на Київ для прийняття “мирного плану”. І така інформація вже з’являється, що США знову спробують припинити обмін розвідувальними даними або надання зброї.
– Але зброю вони продають не Україні, а Європі. Тут є цікавий момент. Якщо Трамп почне такими речами займатися або скасовувати санкції проти Росії – це явно не те, що від нього хочуть почути світові лідери. І це не та лідерська позиція США, на яку всі сподіваються, – переконаний експерт.
З іншого боку, політолог припустив, що американці, коли вкидали цей план, все-таки розуміли, що це поки проєкт. Він може бути видозмінений, принаймні на рівні тих офіційних заяв, які лунали, наголосив Рейтерович.
Зокрема, віцепрезидент США Джей Ді Венс окреслив три ключові принципи, на яких, на його переконання, має базуватися будь-який реалістичний план завершення війни в Україні.
За словами Венса, мирна ініціатива повинна забезпечити припинення вбивств без загрози суверенітету України, бути прийнятною як для Києва, так і для Москви, а також створити максимальні гарантії непоновлення війни.
Як пояснив Ігор Рейтерович, США готові вислухати позицію України та Європи за тими чи іншими питаннями.
– Значить, треба цією ситуацією зараз скористатися і висловити свою позицію, зробити її максимально аргументованою та спробувати довести до логічного завершення, – переконаний політолог.