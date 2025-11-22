Експерти назвали три головні ризики “мирного плану” США і якою має бути відповідь України

Ключовою подією останнього тижня став “мирний план”, запропонований США, оскільки його реалізація безпосередньо визначить подальшу долю України та підсумок повномасштабної війни.

Факти ICTV розбиралися разом з експертами, що передбачає “мирний план”, чому США поновили тиск, як реагує українська сторона та Європа, а також які є наявні ризики.

Що передбачає “мирний план” США

Нещодавно ЗМІ вперше оприлюднили деталі “мирного плану” з 28 пунктів, який обговорювався у Маямі між спецпредставником США Стівом Віткоффом і російським перемовником Кирилом Дмитрієвим.

Ключові положення включають:

територіальні поступки: передавання Росії частини Донбасу (зокрема, земель, які зараз контролює Україна), заморожування чинних ліній фронту в Херсонській та Запорізькій областях;

передавання Росії частини Донбасу (зокрема, земель, які зараз контролює Україна), заморожування чинних ліній фронту в Херсонській та Запорізькій областях; військові обмеження: скорочення Збройних сил України, відмова від важливих категорій озброєння та зменшення обсягів критичної військової допомоги від США;

скорочення Збройних сил України, відмова від важливих категорій озброєння та зменшення обсягів критичної військової допомоги від США; внутрішні зміни: надання російській мові статусу офіційної державної та закріплення офіційного статусу Російської православної церкви.

Згодом президент України Володимир Зеленський отримав проєкт “мирного плану” США і планує обговорити його з Трампом.

Керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV пояснив, які ключові ризики для України несе цей план.

– Загалом він зі всіх цих ризиків і сформований. Там три глобальних моменти, – звернув увагу експерт.

Перший глобальний момент – нічого не зрозуміло з реальними гарантіями безпеки для України. За словами політолога, їх немає по суті. Там є просто різні заяви, але вони нічим не підкріплені, звернув увагу Рейтерович.

Другий момент – це пряме втручання у внутрішні справи України. Зокрема, це стосується обмеження чисельності армії та диких питань про мову, які там згадуються, пояснив він.

І третій головний момент полягає у тому, що у цьому плані немає практично нічого про реальну відповідальність Росії за те, що вона зробила. У ньому немає взагалі ніяких поступок зі сторони Росії, а лише з боку України, до того ж дуже серйозні, сказав експерт.