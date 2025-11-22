Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривает новый “мирный план” США как возможность задержать поставки помощи, выделяемой Украине.

Орбан о “мирном плане” по Украине

В письме, направленном президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которое оказалось в распоряжении Politico, Орбан призвал ЕС подписать условия “мирного плана” США, состоящего из 28 пунктов.

Согласно ему, Украина откажется от территорий и сократит вдвое свой военный потенциал.

— Европейцы должны немедленно и безоговорочно поддержать мирную инициативу США. Кроме поддержки президента США, мы должны безотлагательно начать самостоятельные и прямые переговоры с Россией, — написал Орбан.

Кроме Венгрии, 26 других стран Европейского Союза неоднократно заявляли о своей однозначной поддержке Украины, заявил представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным, в ответ на письмо.

— Европейские лидеры, в частности с партнерами за пределами ЕС, активно взаимодействуют и координируют свои действия, чтобы продолжить эту поддержку на фоне последних событий, — сказал собеседник.

В то же время Орбан в письме заявил, что Венгрия не поддерживает предоставление Европейским Союзом какой-либо дальнейшей финансовой помощи Украине в любой форме, не соглашается на принятие такого решения от имени и в рамках ЕС.

В настоящее время официальные лица в Брюсселе ведут переговоры со странами-членами о том, как использовать замороженные российские активы для предоставления Украине репарационного кредита в размере €140 млрд. Этот вопрос включен в повестку дня встречи лидеров стран-членов ЕС в Брюсселе 18 декабря.

Как заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов, для Украины скорейшее заключение соглашения о репарационном кредите является крайне важным.

По его словам, это обеспечит предсказуемое финансирование за счет остатков средств на иммобилизованных российских суверенных активах, гарантирует стабильность с начала 2026 года, а самое главное — без дополнительных затрат для налогоплательщиков ЕС.

Президент ЕС Урсула фон дер Ляйен и лидеры G20 участвуют в саммите в Йоханнесбурге, где ведутся очень интенсивные дипломатические усилия по “мирному плану” для Украины, сообщил второй представитель ЕС.

Президенты и премьер-министры 27 стран-членов Европейского Союза также обсудят предложения Белого дома в кулуарах саммита ЕС-Африканский союз в Анголе в понедельник, 24 ноября.

Ранее на этой неделе вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас раскритиковала американские предложения, предупредив, что давить нужно на агрессора, а не на жертву. По ее мнению, поощрение агрессии только спровоцирует ее новую волну.

