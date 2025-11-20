Європейський Союз має чіткий план досягнення миру в Україні, яка складається з двох ключових елементів: перший – послаблення Росії, другий — посилена підтримка України.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас.

Каллас про план ЄС щодо миру в Україні

– Європейський Союз завжди підтримував справедливий, тривалий і всеосяжний мир. Сьогодні ми, звісно, обговорили останні події, і міністр Сибіга поінформував нас про позицію України, – розповіла Каллас.

Вона наголосила, що позиція ЄС залишається незмінною: для того щоб будь-який мирний план був успішним, його мають підтримати Україна та Європа.

– ЄС має дуже чіткий план із двох пунктів. По-перше, послабити Росію. По-друге, підтримати Україну, – наголосила вона.

Каллас зазначила, що голова Європейського розвідувального центру та посланник ЄС із питань санкцій поінформували міністрів про те, який вплив санкції ЄС мають на Росію.

За цими даними, експорт російської сирої нафти є найнижчим за останні місяці, а податкові надходження Росії від нафти є найнижчими з початку повномасштабної війни.

Каллас наголосила, що Росія неодноразово лицемірно заявляла про мирні переговори, але попередні раунди провалилися, оскільки Москва не взяла на себе жодних реальних зобов’язань. Вона підкреслила, що тиск має спрямовуватися на агресора, а не на жертву.

Джерело : Українська правда

