Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що ст. 5 Північноатлантичного договору навмисно сформульовано неоднозначно, тому військовий блок не скаже, чи буде вона застосована.

Рютте про статтю 5 НАТО

Про це під час заходу сказав генсек Марк Рютте, який організувала Чиказька рада з міжнародних відносин 22 вересня. Відео опублікувало NATO News.

– Стаття 5 навмисно неоднозначна, тому ми ніколи точно не скажемо нікому, коли саме статтю 5 застосовано, а коли ні, тому що не хочемо робити наших противників мудрішими, – сказав Рютте.

Водночас він запевнив, що в НАТО є всі необхідні варіанти реагування на гібридні загрози. Частина з них, за словами генсека НАТО, залишатиметься непублічною.

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Крім того, Рютте зауважив, що відповідь НАТО не завжди буде дзеркальною – вона може бути як симетричною, так і асиметричною.

Заява Рютте пролунала на тлі дискусії у Словаччині щодо зобов’язань за статтею 5 НАТО.

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що не хоче, щоб країну втягнули у воєнний конфлікт через “якусь статтю 5”.

Президент Чехії Петр Павел назвав ці слова серйозними й заявив, що стаття 5 є вираженням солідарності й взаємної відповідальності.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні також закликав не ставити під сумнів зобов’язання країни перед НАТО.

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