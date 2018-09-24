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Стріляють в ногу і влаштовують “сафарі” – як воюють бойовики ОРДЛО

На Донбасі бойовики ОРДЛО використовують заборонені прийоми війни.

Про це повідомили в прес-центрі Операції об’єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

– Наприклад, останнім часом снайпери бойовиків почали використовувати тактику “подранка”. Тобто не вбивають нашого солдата, а стріляють в ногу, щоб той не зміг пересуватися і кликав на допомогу. Далі вони очікують прибуття резервної групи або військових медиків і потім влаштовують смертельне “сафарі”, – йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що окупанти першими стріляють із заборонених мінометів або з великокаліберних кулеметів по українських позиціях і негайно викликають патрулі ОБСЄ, розповідаючи їм про те, що нібито українці їх обстріляли.

– Поки військовослужбовці Об’єднаних сил готуються дати адекватну відповідь, прибувають міжнародні спостерігачі. Останні можуть побачити тільки наші постріли у відповідь, не знаючи, хто саме першим почав, – додали в штабі.

Нагадаємо, вчора, 23 вересня, російські окупаційні війська 17 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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