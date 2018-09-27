PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії / Сенцова офіційно висунули на Нобелівську премію миру/

Сенцова офіційно висунули на Нобелівську премію миру

Сьогодні голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову парламенту щодо надання Олегу Сенцову Нобелівської премії мира.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

– З цього моменту український парламент – Верховна Рада України – офіційно висуває Олега Сенцова на Нобелівську премію, – заявив він.

Також він підкреслив, що вірить у звільнення Олега і всіх українських в’язнів Кремля з російського полону.

Читайте: Рада номінувала Сенцова на Нобелівську премію миру

Нагадаємо, що сьогодні 137 день голодування Олега. Факти ICTV писали, до чого може призвести продовження голодуванняі як у різних країнах впливали на подібні протести.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Олег Сенцов
Вірю в добрий кінець історії – Сенцов написав листа правозахисниці
Росія зобов’язана звільнити Сенцова – Волкер
Олег Сенцов став почесним громадянином Парижа
Пікет на підтримку Сенцова
Пікети на підтримку Сенцова і Балуха. У Москві затримали двох росіян
Свободу Сенцову: російська правозахисниця вийшла на пікет під адміністрацію Путіна
Олег Сенцов
Не потрібно сліз. Лист Сенцова правозахисникам
Страшна цифра. Олег Сенцов голодує вже 130 днів
PinchukArtCentre показав фільм Гамер Олега Сенцова
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка