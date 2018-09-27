Сьогодні голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову парламенту щодо надання Олегу Сенцову Нобелівської премії мира.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
– З цього моменту український парламент – Верховна Рада України – офіційно висуває Олега Сенцова на Нобелівську премію, – заявив він.
Також він підкреслив, що вірить у звільнення Олега і всіх українських в’язнів Кремля з російського полону.
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Нагадаємо, що сьогодні 137 день голодування Олега. Факти ICTV писали, до чого може призвести продовження голодуванняі як у різних країнах впливали на подібні протести.
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