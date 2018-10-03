PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Порошенко вніс у Раду законопроект щодо продовження особливого порядку в ОРДЛО/

Порошенко вніс у Раду законопроект щодо продовження особливого порядку в ОРДЛО

Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект щодо продовження дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Донбас

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонується продовжити дію закону про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО.

Законопроект №9153 про внесення зміни до статті 1 закону України Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей внесений в Раду 3 жовтня як невідкладний.

Текст документа на сайті парламенту поки відсутній.

Читайте: Олланд підтримав введення миротворців на кордоні України з РФ

– Згідно з цим законом тимчасово, на термін, який закінчується через один рік із дня набрання чинності законом України Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей, вводиться особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, до яких відносяться райони, міста, селища, села, які визначаються рішенням Верховної Ради України, – йдеться у ст.1 закону.

Нагадаємо, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО був прийнятий у вересні 2014 року та вступив у силу 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.

6 жовтня 2017 року Верховна Рада продовжила на рік термін дії закону, який повинен був втратити чинність 18 жовтня 2017 року.

Раніше повідомлялося, що рішення щодо продовження закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО залежатиме від позиції міжнародних партнерів.

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ 34 рази – є загиблий і поранені
За цькування у школах України каратимуть: що загрожує
Верховна Рада
Закон про мову і зміни до Конституції: чим займатиметься Рада цього тижня
Паспорт
Україна спростить надання громадянства іноземцям, що воювали на Донбасі
Рада перегляне співпрацю з ПАРЄ у разі скасування санкцій з РФ
Франсуа Олланд
Олланд підтримав введення миротворців на кордоні України з РФ
Порошенко і Меркель
Енергетична безпека, заручники та санкції – підсумки розмови Меркель та Порошенка
Не повернемося у Російську імперію: Порошенко про євроінтеграцію в інтерв’ю CNN
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка