Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект щодо продовження дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонується продовжити дію закону про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО.

Законопроект №9153 про внесення зміни до статті 1 закону України Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей внесений в Раду 3 жовтня як невідкладний.

Текст документа на сайті парламенту поки відсутній.

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– Згідно з цим законом тимчасово, на термін, який закінчується через один рік із дня набрання чинності законом України Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей, вводиться особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, до яких відносяться райони, міста, селища, села, які визначаються рішенням Верховної Ради України, – йдеться у ст.1 закону.

Нагадаємо, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО був прийнятий у вересні 2014 року та вступив у силу 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.

6 жовтня 2017 року Верховна Рада продовжила на рік термін дії закону, який повинен був втратити чинність 18 жовтня 2017 року.

Раніше повідомлялося, що рішення щодо продовження закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО залежатиме від позиції міжнародних партнерів.

Фото: Spencer Platt/Getty Images