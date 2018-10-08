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ЄС закликав звільнити Сенцова

Євросоюз закликав Росію надати належне лікування політв’язню Олегу Сенцову та звільнити його.

Олег Сенцов

Прес-секретар Європейської зовнішньополітичної служби Майя Коціянчич закликала надати належне лікування політв’язню режисеру Олегу Сенцову та звільнити його, повідомляє прес-служба ЄС.

– Відмовляючи Сенцову в наданні належної стаціонарного медичного лікування, органи влади РФ порушують його основні права, а також свої власні зобов’язання поважати права людини у відповідності з міжнародним правом.

А саме – тимчасового рішення Європейського суду з прав людини від 25 липня 2018 року, – йдеться у повідомленні.

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У заяві наголошується, що Олег Сенцов продемонстрував неймовірну мужність, рішучість і самовідданість протягом 145 днів голодування.

Наразі його стан здоров’я погіршився до критичного.

Раніше стало відомо, що Олег Сенцов припинив голодування.

За інформацією, російські лікарі поставили режисеру ультиматум, пригрозивши зробити з нього овоч.

Фото: Dmytro Tolmachov/Dreamstime

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