Вибори президента України відбудуться вже 31 березня 2019 року. Факти ICTV відібрали потенційних кандидатів, які візьмуть участь у президентській гонці. А за кого ви віддасте свій голос?

Незабаром почнуться передвиборчі кампанії і кожен кандидат почне агітувати голосувати за нього.

Остаточний список кандидатів українці побачать не пізніше 8 лютого. Адже ЦВК завершує реєстрацію кандидатів за 55 днів до виборів.

Вибори – це шанс віддати свій голос за того, кого українці захочуть бачити у влади наступні 4 роки. Утриматись від голосування – визнати, що на майбутнє країни байдуже.

Однак, Факти ICTV обрали кандидатів, які або вже заявили про свою участь у виборах, або вірогідно зроблять це найближчим часом. Ми розповімо про кожного з них і поставимо перед читачами питання – кого з кандидатів готові підтримати Ви?

За кого ви голосуватимите на виборах 2019? Петро Порошенко 27%, 3 votes 3 votes 27% 27%

Проти всіх 27%, 3 votes 3 votes 27% 27%

Не визначився 18%, 2 votes 2 votes 18% 18%

Андрій Садовий 9%, 1 vote 1 vote 9% 9%

Володимир Зеленський 9%, 1 vote 1 vote 9% 9%

Інший варіант 9%, 1 vote 1 vote 9% 9%

Олег Ляшко 0%, 0 votes 0 votes 0%

Святослав Вакарчук 0%, 0 votes 0 votes 0%

Юрій Бойко 0%, 0 votes 0 votes 0%

Анатолій Гриценко 0%, 0 votes 0 votes 0%

Арсеній Яценюк 0%, 0 votes 0 votes 0%

Вадим Рабінович 0%, 0 votes 0 votes 0%

Сергій Тарута 0%, 0 votes 0 votes 0%

Юлія Тимошенко 0%, 0 votes 0 votes 0% Всього голосів: 11 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Петро Порошенко

Чинний президент України поки що офіційно не заявляв про наміри балотуватись на виборах 2019. Своє рішення він обіцяв озвучити після початку виборчої кампанії – вона стартує на початку січня 2019 року.

На виборах 2014 року Порошенко переміг з результатом 54,7 %, ставши наймолодшим президентом України. З того часу його рейтинг знизився. Багато виборців нарікають на тому, що слоган Жити по-новому не виправдав сподівань. Крім того, він обіцяв завершити війну на Сході.

Однак, серед перемог президента можна однозначно назвати безвізовий режим з ЄС та посилення потужності української армії.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко вже давно почала свою передвиборчу агітацію. Вулиці міст та інтернет-майданчики пістріють закликами на Новий курс.

У політиці Тимошенко з 1997 року. За цей час вона встигла стати першою жінкою-прем’єром незалежної України, увійти в трійку найвпливовіших жінок Forbes та відсидіти строк у в’язниці.

У президентській гонці Тимошенко брала участь двічі. У 2010 році вона поступилась Віктору Януковичу у другому турі лише на 3%, а у 2014 – Порошенку.

За часів президентства Януковича сиділа у в’язниці за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів. Її звинуватили у наданні збитків державі на 200 млн доларів. У 2015 Верховний суд відмінив вирок та визнав її невинною.

Анатолій Гриценко

Екс-міністр оборони та лідер партії Громадянська позиція заявив про наміри балотуватись у 2019 році. Для Гриценка це вже треті президентські перегони – у 2010 і 2014 роках він програв. Можливо, причиною був невдалий лозунг Перший непрохідний, який пістрів на всіх біл-бордах у 2010 році.

До речі в інтерв’ю Фактам ICTV Анатолій Гриценко заявив про нові кадрові рішення після перемоги.

Гриценко тричі був міністром оборони – в урядах Тимошенко, Єханурова і Януковича. На виборах 2014 року посів 4 місце, набравши 5,5% голосів. Партія Громадянська позиція так і не пройшла у парламент.

Олег Ляшко

Лідер Радикальної партії регулярно віщає з трибуни Верховної Ради, захищаючи права звичайних українців. Він завжди знаходиться в центрі уваги телекамер. Однак з журналістами не церемониться – говорить, що думає.

У виборах 2014 року Олег Ляшко посів третє місце, набравши 8,32% голосів виборців.

Політичну кар’єру почав у 2006, пройшовши у парламент від партії БЮТ.

Реформи Ляшка пов’язані переважно з промисловим сектором. Так, нещодавно він запровадив металургійний закон, що підвищив експортне мито на металобрухт з 30 до 42 євро за тонну, що принесло декілька мільйонів в державну казну.

До слова, Ляшко – один з тих щасливчиків, які виграли кругленьку суму у лотереї. При чому пощастило йому тричі. Принаймні так зазначено в декларації.

Святослав Вакарчук

Навколо його особи ходять різні плітки, у тому числі – Вакарчук збирається балотуватись у президенти. Про свою участь у виборах він не заявляв, однак неодноразово підігрівав інтерес публіки неоднозначними фразами щодо політичного майбутнього.

Лідер гурту Океан Ельзи спричинив справжній фурор серед українців.

Нагадаємо, на щорічній конференції YES Вакарчук відповів про своє президентство.

Володимир Зеленський

Актора та шоумена Володимира Зеленського неодноразово зараховували до списку кандидатів у президенти у різних соцопитуваннях. Він зіграв президента в українському телесеріалі Слуга Народу, чим завоював прихильність українців. Простий, чесний, щирий – такий президент, якого б хотіло бачити суспільство.

Інтерес до його особи підігріла новина про те, що в Мінюсті зареєстрували політичну партію Слуга Народу.

Однак, Зеленський заявив, що ані він, ані його колеги до цієї партії причетності не мають.

На фоні ажіотажу з можливим висуванням Вакарчука, Зеленський виклав провокаційне відео у соціальні мережі, де заявляв про начебто свої плани йти на вибори. Однак, це тільки гумор.

Сергій Тарута

Позафракційний народний депутат, екс-голова Донецької облдержадміністрації та бізнесмен Сергій Тарута йде на вибори президента.

Партія Основа, лідером та засновником якої він є, в кінці вересня заявила, що висуває єдиного кандидата.

Довгий час Тарута займався бізнесом. У 90-х він володів однією з найбільших корпорацій Індустріальний союз Донбасу. У політиці Тарута з 2014 року, тоді ж і потрапив до парламенту.

Для того, щоб досягти миру, потрібно одне – потрібно, щоб наступні президентські вибори дали можливість для нової людини, – заявляв Тарута.

Юрій Бойко

Юрій Бойко – один з лідерів Опозиційного блоку.

На посаді президента він обіцяє зупинити війну та відновити економіку, про що активно сповіщає громадськість з екрану телевізора.

Бойко займав високі посади – керівник Нафтогазу, міністр енергетики та вугільної промисловості, а пізніше віце-прем’єр-міністр України.

Він вже висував свою кандидатуру на пост президента у 2014 році. Тоді його програма містила пункт про надання російській мові статусу державної.

Вадим Рабінович

Народний депутат України та лідер партії За життя обіцяє стабілізувати українську економіку і вивести її з кризи за рік.

Нардеп балотувався у президенти у 2014 році та показав непогані результати, отримавши 2,25 % голосів.

Свою політичну діяльність нардеп почав ще у 80-х роках. Однак, тоді його двічі арештовували за розкрадання державних коштів. Сам Рабінович заявляв, що мова йшла про декілька рулонів шпалер.

Мишель Терещенко

Мішель Терещенко – нащадок підприємців-цукрозаводчиків Російської імперії.

Терещенко народився і прожив більшу частину життя у Франції. До України переїхав у 2003 році, а у 2015 отримав громадянство. Тоді ж став мером міста Глухів, Сумської області.

У ЗМІ прославився вирощуванням конопель. Його технологія має допомагати від багатьох хвороб, зокрема алкоголізму.

Нещодавно він пішов з поста мера та заявив, що має наміри балотуватись у президенти.

Генадій Балашов

Экс-нардеп та лідер партій 5.10 у своєму блозі відкрив збір коштів на свою виборчу кампанію.

Його партія 5.10 лобіює ідею скасування більшості податків в Україні.

Під час Революції гідності підтримував активістів та закликав до євроінтеграції. На виборах 2014 року його партія підтримувала Порошенка, аби, за його словами, не перемогла Тимошенко.

Юрій Дерев’янко

Влітку позафракційний народний депутат Юрій Дерев’янко виклав відео у Facebook, де заявив, що йде на вибори президента.

Передвиборчу кампаній Дерев’янено буде будувати на інноваціях. Його ціль – неоекономіка та цифрова держава. Він обіцяє запровадити категорії Big Data, блокчейн, робототехніка, смарт-контракти на рівні держави. Як він буде це робити, поки що не відомо.

Валентин Наливайченко

Екс-глава СБУ та лідер руху Справедливість Валентин Наливайченко вже неодноразово заявляв журналістам, що буде йди на вибори президента у 2019 році.

Його партія збирається довести – на вибори можна йти без грошей. Саме тому в них не буде реклами. І саме через це, за словами лідера, його ім’я не фігурує у соцопитуваннях.

Не красти, не брехати та подолати корупцію – це постулати, на яких Наливайченко буде будувати свою кампанію.

Інна Богословська

Екс-нардеп, політична діячка та підприємниця. Під час Революції гідності засуджувала застосування сили до активістів, тому в знак протесту вийшла з Партії регіонів.

На своєму сайті Інна Богословська оголосила про наміри балотуватись та відкрила збір коштів на передвиборчу кампанію.

Вона обіцяє привести до влади нові обличчя та звільнити країну від злочинного олігархату.

Андрій Білецький

Екс-командир Азову та представник Національного Корпусу Андрій Білецький неодноразово заявляв журналістам про бажання йти у президенти.

Зокрема, він зазначив, що націоналістичний рух збирається висувати єдиного кандидата. З прізвищем поки не визначились.

Народний депутат наголошує на своїй можливості діяти, а не обіцяти з плакатів на білбордах.

Олег Тягнибок

Лідер ВО Свобода заявив, що його партія буде брати участь у перегонах. На пряму про свою участь у виборах не казав. Однак зазначив, що планує об’єднати сили з Національним корпусом. Тож, ймовірно або Тягнибок або Білецький будуть кандидатами у президенти.

Свобода, Національний корпус та Правий сектор створили спільний документ під назвою Національний маніфест.

Він передбачає повернення ядерного статусу України, дозвіл на володіння вогнепальною зброєю, посилення кримінальної відповідальності за корупцію, боротьбу з нелегальною міграцією, а також єдину помісну церкву.

Ілля Кива

Радник міністра внутрішніх справ та голова Соціалістичної партії України Ілля Кива впевнений, що він виграє президентську гонку. Якщо не у 2019, то пізніше.

Розголосу набув випадок, коли керівник департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції Кива намагався закрили київський клуб Closer. До слова, клуб таки закрили. На три місяці.

Нещодавно його назначили головою Всеукраїнської профспілки працівників МВС України.

Олександр Шевченко

Екс-генеральний директор Буковелю та лідер політичної партії Українське об’єднання патріотів-УКРОП висуває свою кандидатуру на пост президента України.

Підприємець має на меті побудувати країну гідності і правди – моредну, заможну і розумну державу.

До слова, напередодні парламентських виборів меценат безкоштовно возив івано-франківців на екскурсію до Буковелю. Цікаво, до чого він вдасться під час президентської кампанії.

Сергій Каплін

Голова Соціал-демократичної партії, член фракції БПП має великі президентські амбіції.

Свої передвиборчі обіцянки депутат виклав у книзі План президента Каплина.

Він пропонує створити нову Конституцію та описує шляхи зміни країни.

Набір змін стандартний – гідна зарплатня та пенсія та нові робочі місця.

Андрій Садовий

Мер Львова та лідер партії Самопоміч Андрій Садовий заявив, що буде брати участь у президентських перегонах.

Вже 12 років Садовий стабільно працює над розвитком та розбудовою міста Лева. Однак, скандал навколо сміттєвого колапсу у 2016 значно похитнув його авторитет.

Передвиборча кампанія буде базуватись на мобілізації української молоді, розриві корупційних кругів в політиці та технологічній модернізації країни.

Євген Мураєв

Екс-власник телеканалу Newsone нещодавно вийшов з партії Рабіновича За життя та заявив про створення власної політичної сили.

Є шанс, що Мураєв може заявити про участь у президентських виборах. Раніше експерти вважали, що він буде підтримувати Рабіновича.

Михайло Добкін

Екс-голова Харківської облдержадміністрації твердо вирішив йти на вибори ще у 2017 році. Так, він буде відстоювати інтереси суспільства. За словами нардепа, краще нього це не зможе зробити ніхто.

13 липня 2017 року позбавлений недоторканності за поданням Генерального Прокурора України через підозри у махінаціях з землею.

Арсеній Яценюк

Політична партія Яценюка Народний фронт буде брати участь у виборах 2019.

Свою політичну кар‘єру Яценюк почав у 2001 році з міністра економіки АР Крим. Пізніше був Міністром економіки України, Міністром закордонних справ, Головою Верховної Ради та Прем’єр-міністром.

Його партія обіцяє виповнити програму реформ, що необхідні Україні, які його попередники не змогли зробити.

Фото: unian, gettyimages, dreamstime

Лілія Ященко