На складі біля міста Ічня на Чернігівщині у 2014-му році знаходилося 125 тисяч тонн боєприпасів, частину з них вивезли.

У період після 2014 року з арсеналу біля міста Ічня на Чернігівщині було вивезено 56 тисяч тонн боєприпасів. Про це відзвітував перед Кабміном міністр оборони Степан Полторак.

– На початок 2014 року на 6-му арсеналі знаходилося 125 тисяч тонн боєприпасів. За останні роки ми передислокували в інші місця 56 тисяч тонн боєприпасів. На момент події на сховищі знаходилося 69,5 тисяч тонн боєприпасів, з них здатних до застосування було 43 тисячі тонн. Решта 18 тисяч тонн – це були елементи боєприпасів і комплектуючі, і решта, більше 8 тонн – це боєприпаси, які не стоять на озброєнні ЗСУ і підлягали утилізації, – заявив Полторак.

За його словами, особовий склад приступив не тільки до гасіння пожежі, а й до проведення інженерної та повітряної розвідки, розмінування проходів для пожежної техніки.

– З ранку приступила до гасіння пожежі авіація ДСНС… Є ще задимлення на арсеналі, але я думаю, що найближчим часом ми будемо здатні ліквідувати цю подію, – сказав Полторак.

У свою чергу прем’єр Володимир Гройсман заявив, що Кабмін виділить 100 млн грн на ліквідацію наслідків пожежі на військових складах біля Ічні.

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– Сьогодні ми приймемо рішення про виділення 100 млн на відновлення на Чернігівщині у тих населених пунктах, де була проблема або були руйнування, – сказав він на засіданні уряду в середу.

Як повідомлялося, 9 серпня 2018 року через вибухи в Ічні на складах боєприпасів розпочалася евакуація людей.

Фото: УНІАН