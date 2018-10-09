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Гарячій воді бути! Київтеплоенерго і Нафтогаз вдарили по руках

НАК Нафтогаз України підписав мирову угоду з Київтеплоенерго щодо боргових зобов’язань Київенерго.

Про це повідомила прес-служба Нафтогазу у Twitter-акаунті.

Зазначається, що завтра, 10 жовтня, дану угоду має затвердити суд.

– Десь через тиждень бойлерам можна дати відпочинок. Сьогодні підписали мирову угоду, за якою Київтеплоенерго визнає, що є правонаступником за борговими зобов’язаннями Київенерго. Завтра Господарський суд Києва повинен затвердити мирову угоду, – йдеться у повідомленні.

Після цього протягом двох днів Київенерго і Київтеплоенерго, як очікується, врегулюють питання передачі боргових зобов’язань.

– Як тільки це станеться, Нафтогаз і Київтеплоенерго зможуть укласти договір про постачання газу за пільговою ціною на умовах ПСО. Весь процес триватиме до 5 робочих днів, – підкреслили у прес-службі.

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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що робити, якщо у вас затримують підключення води.

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