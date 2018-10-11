Гарячу воду в Києві включать разом з опаленням. А опалювальний сезон почнеться тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб становитиме +8 С.

Про це заявив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко.

За його словами, столична влада не бачить сенсу в тому, щоб розділяти послугу гарячого водопостачання та опалення.

– Основною проблемою в процесі підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період була і сьогодні залишається ще не до кінця вирішена проблема з газопостачанням, в зв’язку з чим більшість киян, на жаль, досить тривалий час не отримують послуги гарячого водопостачання, також відсутність газопостачання значно ускладнило процес підготовки теплоенергетичного комплексу до зими, – сказав Науменко.

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Він також зазначив, що гарячу воду люди в Києві не отримували через проблеми з газопостачанням.

Довгий час велися складні переговори, питання було винесено на урядовий рівень і в ході цих переговорів боргові зобов’язання ПАТ Київенерго перед НАК Нафтогаз України були розкладені на три частини: штрафні санкції і пені, компенсація різниці в тарифах, яку держава заборгувала ПАТ Київенерго та відповідно повинна виплатити НАК Нафтогаз, і власне заборгованість споживачів за спожиті послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання.

Науменко додав, що для забезпечення підписання договору на поставку природного газу між НАК Нафтогаз України і КП Київтеплоенерго необхідно було зробити певні послідовні кроки, тільки виконання одного пункту дозволяло розпочати інший.

– Фінальним етапом є необхідність затвердження Господарським судом Києва мирової угоди між НАК Нафтогаз України і КП Київтеплоенерго, робочий варіант якого вже розроблений і підписаний сторонами. Після отримання рішення суду можуть бути підписані договори на постачання газу, і відповідно буде відновлена робота об’єктів теплогенерації. Таким чином, опалювальний сезон ми плануємо почати вчасно, – сказав він.

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Фото: dreamstime.