Головну ялинку країни планують відкрити 19 грудня на Софійській площі. Новорічне містечко на Контрактовій площі почне працювати з 15 грудня.

Відкриття новорічного містечка та головної ялинки на Софійській площі відбудеться 19 грудня, повідомив 44.ua засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький.

– На Контрактовій площі ми хочемо відкрити містечко трохи раніше, 15 грудня.

Оскільки там пішохідна зона, яка відрізняється від Софійської площі своєю філософією. Відкриття присвятимо творам Марії Примаченко.

А 19 грудня відбудеться відкриття новорічного містечка та головної ялинки на Софійській площі.

Цього року тематика містечка – північне сяйво. Хочемо там зробити все вишукано, щоб оформлено було по-європейськи, – сказав Добруцький.

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Нагадаємо, новорічна ялинка 2019 буде значно нижчою за торішню. Ми вже писали, як виглядатиме головна ялинка України.