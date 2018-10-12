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Новый год 2019: когда в Киеве откроют елку

Главную елку страны планируют открыть 19 декабря на Софийской площади. Новогодний городок на Контрактовой площади начнет работать с 15 декабря.

Открытие новогоднего городка и главной елки на Софийской площади состоится 19 декабря, сообщил 44.ua основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

– На Контрактовой площади мы хотим открыть городок немного раньше, 15 декабря.

Поскольку там пешеходная зона, которая отличается от Софийской площади своей философией. Открытие посвятим произведениям Марии Примаченко.

А 19 декабря состоится открытие новогоднего городка и главной елки на Софийской площади.

В этом году тематика городка – северное сияние. Хотим там сделать все изысканно, чтобы оформлено было по-европейски, – сказал Добруцкий.

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Напомним, новогодняя елка 2019 будет намного ниже прошлогодней. Мы уже показывали, как будет выглядеть главная елка Украины.

Фото: Folk Ukraine/Facebook

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