Вчора на військових складах із боєприпасами біля Ічні Чернігівської області спалахнула пожежа. Яка ситуація на другий день після вибухів, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вибухи на складах боєприпасів поблизу Ічні сталися в ніч на 9 жовтня близько 3.40 год.

Що відбувається в регіоні зараз?

Пожежа

Станом на вчорашній вечір у Генштабі повідомили про локалізацію 35% пожежі. Інтенсивність вибухів зменшилася, а ніч люди провели в місцях евакуації.

Вранці в ДСНС повідомили, що на місці “спостерігається горіння з подальшою детонацією, інтенсивність приблизно становить 6-8 вибухів на годину”.

Сьогодні до ліквідації пожежі залучили понад 1 тис. рятувальників і 212 одиниць спецтехніки.

Створено резерв ДСНС у 109 осіб і 23 одиниці пожежної техніки, а також приведено до готовності два пожежні літаки, медичні літак і вертоліт.

Міноборони додатково направили на місце три пожежні танки. Також у резерві 7 пожежних потягів.

Боєприпаси

За словами міністра оборони Степана Полторака, на 6-му арсеналі зберігали 125 тисяч тонн боєприпасів, із яких 56 тисяч тонн вивезли після 2014 року.

На момент пожежі на сховищі знаходилося 69,5 тисяч тонн боєприпасів. Із них 43 тисячі тонн – придатні до застосування.

Решта 18 тисяч тонн – елементи боєприпасів і комплектуючі. Більше 8 тонн – боєприпаси, які не стоять на озброєнні ЗСУ та підлягали утилізації.

Евакуація

Станом на ранок 10 жовтня в Чернігівській області евакуювали понад 12,5 тис. осіб.

За даними ДСНС, вони розміщені у 18 розгорнутих пунктах тимчасового перебування.

Евакуація населення триває. Загиблих і травмованих унаслідок пожежі на арсеналі немає.

У зоні небезпеки розльоту боєприпасів із військового складу найбільше постраждала Августівка, де більшість будинків – дачні.

Патрулювання

Задля уникнення мародерства в населених пунктах організовано патрулі.

Вони обходять будинки разом із загонами національних дружин, які прибули на підкріплення, а також перевіряють практично кожен автомобіль.

За даними Нацполіції, жодне повідомлення про мародерство не підтвердилося.

Обмеження

Пожежу досі не ліквідували, продовжують діяти обмежувальні заходи.

Відключено газ у м. Ічні, селах Гмирянка, Бурімка, Гужівка, Іржавець, Крупичполе, Максимівка, Рожнівка, Монастирище, Заудайка, Обичів.

Тимчасово припинено рух потягів через станцію Ічня, а також закрито повітряний простір у радіусі 30 км.

Спрямовано автівки в об’їзд зони надзвичайної ситуації. Рух заборонено на автодорогах:

Р-68 Талалаївка – Ічня – Тростянець – Сокиринці – /Н-07/: км 0+010 (Талалаївка) – км 94+171 (Сокиринці, межа з Н-07) – в напрямку м. Ічня;

Т-25-24 Борзна – Ічня – Прилуки: км 25+100 (Плиски) – км 79+000 (Прилуцький район, межа з Н-07) – в напрямку м. Ічня;

Т-25-27 Бобровиця – Новий Биків – Ічня: км 74+390 (Монастирище, межа з Р-67) – км 90+516 (Ічня) – в напрямку м. Ічня.

Версії вибухів

Прокуратура відкинула версію про службову недбалість, що привела до вибухів на складах із боєприпасами біля Ічні на Чернігівщині.

Наразі основною версією слідства є диверсія.

Водночас стало відомо, що керівника складу Міноборони в Ічні звільнили в запас після антидиверсійної перевірки незадовго до НП.

Допомога уряду

Кабмін виділив 100 млн гривень компенсації на ліквідацію наслідків вибухів на 6-му арсеналі Міноборони.

Фото: Міноборони