Голова ВО Свобода Олег Тягнибок відмовився від участі в майбутніх президентських виборах.

Голова Всеукраїнського об’єднання Свобода Олег Тягнибок не має наміру висувати свою кандидатуру на виборах президента України, запланованих на 2019 рік.

Натомість він пропонує висунути єдиним кандидатом від усіх націоналістичних сил колишнього віце-спікера ВРУ Руслана Кошулинського. Свій крок лідер Свободи пояснює бажанням пришвидшити процес об’єднання націоналістичних сил.

Про це Олег Тягнибок заявив сьогодні під час свого виступу на Марші Слави УПА, підкресливши, що цього вимагає нація.

– У цей святий день ми маємо відповісти на питання, які перед нами, націоналістами, ставить нація. Чи ми єдині? Чи буде українцям за кого голосувати на найближчих виборах? Чи матимуть вони свого кандидата? Єдиного кандидата від націоналістів. Без сумніву, матимуть! І тому я, голова всеукраїнського об’єднання Свобода, керуючись інтересами нації і держави, задля єдності націоналістичних сил офіційно заявляю: інтереси України і українців для мене вищі за будь-які амбіції. Я не буду висувати свою кандидатуру на цих президентських виборах, — сказав Олег Тягнибок.

Голова Свободи сподівається, що його відмова від участі в президентській кампанії пришвидшить процес визначення єдиного кандидата від націоналістичних сил.

– Бо чого добиваються наші вороги? Розколу націоналістичного руху. Вони сплять і бачать, що наші особисті амбіції затьмарять нам розум і змусять поставити своє честолюбство, свою гординю вище за інтерес нації і держави. Тому повторюю ще раз: я відмовляюся висувати свою кандидатуру на цих президентських виборах. Бо яка наша місія? Повернути Україну українцям. А для цього українці повинні мати свого кандидата. Єдиного кандидата від націоналістичних сил, — впевнений політик.

Тягнибок закликав усі націоналістичні сили підтримати кандидатуру Руслана Кошулинського, бо вважає його оптимальним вибором.

– Руслан Кошулинський — це людина, вже перевірена державотворчими справами. Він має досвід керівництва державою в критичний для України момент. Брати і сестри-українці, побратими націоналісти, прошу підтримати його кандидатуру, — резюмував Олег Тягнибок.

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Марш Слави Героїв (раніше Марш УПА) — щорічна святкова хода українських націоналістів у Києві, що відбувається 14 жовтня на Покрову, та приурочена до Дня захисника України та річниці створення Української Повстанської Армії. Організатором маршу з 2006 року є ВО Свобода. У 2015 році до організації маршу долучилися інші націоналістичні партії та організації України.

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