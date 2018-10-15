Загострення на Донбасі: бойовики направили зброю на мирних жителів

Ворог не припиняє атакувати наші позиції. За добу зафіксовано 23 обстріли. Серед українських вояків є поранені. Російські найманці активно застосовують важкі міномети.

Окрім військових підрозділів, окупанти цинічно обстрілюють мирні оселі. Напередодні кілька снарядів випустили по селищу Чермалик. Лише дивом, цього разу минулося без жертв.

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Натомість у сусідній Сартані згадували криваві події 14 жовтня 2014 року, коли окупанти ракетами із системи Град розстріляли людей, які поверталися з похорону. Тоді загинули семеро, ще 18 були поранені.

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Опубліковано Жовтень, 15 в 14:42



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