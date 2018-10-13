Від харчів до тепловізорів: як волонтери допомагають українським воїнам

Українські захисники чотири роки поспіль захищають державу на сході – від російської агресії. 2014-го українських воїнів збирали на війну як у середньовіччі – усім селом та родичами складались на шоломи та бронежилети.

Тоді українці мобілізувалися по всьому світу. Почали збирати гуманітарну допомогу в багатьох країнах.

Від якісних харчів до тепловізорів – давали люди і возили волонтери. Хоча 2014-го бюджет мав витратити на армію понад 20 млрд. грн. але виявилося, ефективно витрачати гроші чиновники теж не вміли.

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Волонтери збирали гроші і всіма правдами везли сучасну техніку на фронт. Зокрема снайперські гвинтівки та безпілотники. Наразі волонтери допомагають індивідуально, коли привозять лише ексклюзивне озброєння на потребу конкретного підрозділу.

Командири кажуть – ситуація в армії змінилася. За роки війни зарплата зросла до мінімальних 8 тис. Ще 10 доплата армійцю за перебування на передовій. Немає потреби і у формі, продуктах та медичному забезпеченні.

Армія зміцніла і тому, що наші військові вміють воювати. Це і досвід реальних боїв, і правильна підготовка в тилу. За роки війни через фронт пройшло 6 хвиль мобілізації, а це понад 200 тис. чоловіків. Тож військо має якісний кадровий резерв.

До слова, доба на Донбасі: 26 ворожих обстрілів, поранено бійця.

Опубліковано Жовтень, 13 в 15:30



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