4 катастрофи – 400 млн. грн. збитків! Усе про масштабні вибухи боєприпасів

Це не перший масштабний вибух на складах боєприпасів. Так, тільки за роки бойових дій – уже 4 катастрофи.

Сватове на Луганщині. Жовтень 2015. Війна з Росією в Україні триває вже півтора року. За кількадесят кілометрів від лінії фронту й україно-російського кордону вибухають склади з боєприпасами. Там зберігалося 3,5 тисячі тон боєприпасів.

Балаклія на Харківщині. Найбільший у Європі військовий арсенал. Березень 2017. Знову пожежа, яка охопила кілька майданчиків зберігання танкових та артилерійських снарядів. Кількаденний феєрверк забрав життя двох людей, ще п’ятеро були поранені. 20 тис. містян евакуйовано. Із майже 140 тис. тон боєприпасів знищено понад 70%.

Інша жахлива канонада має Вінницьку реєстрацію. Після Балаклії минуло всього півроку. На складі зберігалося майже 200 тис. тон боєприпасів. Зокрема і снаряди до реактивних систем залпового вогню Град, Смерч, Ураган. Тому знову вибухало гучно і довго. Двоє поранених.

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Головна версія сьогоднішньої трагедії – знову диверсія, начебто над арсеналом бачили безпілотник. Втім, військові експерти кажуть: підпалити таку територію із коптера неможливо. Має бути зо два десятки дронів.

Експерти прогнозують: пожежа в Ічні – причина недбальства. Після того, як наслідки ліквідують, з’ясується, що снаряди зберігались неналежно, що охорони бракувало. Що територію не загороджено. І припускають: це навмисний підпал.

Назвати це окрім як недбалістю складно. Три попередні катастрофи завдали Україні приблизно 400 млн. грн. збитків.

До слова, пожежа в Ічні розпочалася з чотирьох вибухів – Міноборони.

Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні Диверсія 36%, 75 votes 75 votes 36% 36%

Крадіжка 32%, 67 votes 67 votes 32% 32%

Недбалість 24%, 50 votes 50 votes 24% 24%

Підпал 8%, 17 votes 17 votes 8% 8% Всього голосів: 209 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Опубліковано Жовтень, 09 в 13:58



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