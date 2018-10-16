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Аварія водогону на Донбасі: без води понад 42 тис. людей

На Донбасі без централізованого водопостачання залишилося понад 42 тис. людей.

Вода

Через порив водогону Горлівка-Торецьк діаметром 900 мм, який стався у районі Горлівки (у так званій сірій зоні), без води залишися міста Торецьк та Залізне, а також селища Північне та Південне, повідомляє управління ДСНС у Донецькій області.

– Станом на 13.00 16 жовтня без централізованого водопостачання залишається 42 813 чоловік, – йдеться у повідомленні.

Місце пориву та ремонт водогону буде проводитись за наявності гарантій безпеки співробітників КП Компанія Вода Донбасу, а поки обіцяють підвозити воду автомобілями.

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До речі, сьогодні у Києві почалося постачання гарячої води у понад 3 тис. будинків, де її не було кілька місяців.

Фото: Dreamstime

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