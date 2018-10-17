Альянс уже розпочав підтримку України у питанні безпеки складів боєприпасів, тому що Київ попросив про неї ще в 2017 році.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом питання безпеки складів боєприпасів в Україні.

Про це повідомляє DW з посиланням на джерело.

– НАТО висловив готовність продовжувати і розглянути подальші шляхи підтримки зусиль України щодо забезпечення безпеки сховищ боєприпасів, – запевнив співрозмовник.

За його словами, Альянс вже почав підтримку України в цьому питанні, тому що Київ попросив про неї ще в 2017 році.

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– У 2018 році було схвалено проект трастового фонду з управління безпекою на складах боєприпасів. Були призначені кошти для допомоги Україні досягти стандартів НАТО в цьому аспекті, – уточнив чиновник Альянсу.

Нагадаємо, вибухи на складах боєприпасів біля Ічні відбулися в ніч на 9 жовтня.

Фото: УНІАН