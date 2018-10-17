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Взрывы складов в Украине – в НАТО заявили о новой помощи

Альянс уже начал поддержку Украины в вопросе безопасности складов боеприпасов, потому что Киев попросил о ней еще в 2017 году.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вопросы безопасности складов боеприпасов в Украине.

Об этом сообщает DW со ссылкой на источник.

– НАТО готов продолжать и рассмотреть дальнейшие пути поддержки усилий Украины по обеспечению безопасности хранилищ боеприпасов, – заверил собеседник.

По его словам, Альянс уже начал поддержку Украины в этом вопросе, потому что Киев попросил о ней еще в 2017 году.

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– В 2018 году был одобрен проект трастового фонда по управлению безопасностью на складах боеприпасов. Были назначены средства для помощи Украине достичь стандартов НАТО в этом аспекте, – уточнил чиновник Альянса.

Напомним, взрывы на складах боеприпасов возле Ични произошли в ночь на 9 октября.

Фото: УНИАН

 

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