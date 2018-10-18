Керівництво США направило листа в Міноборони України щодо надання військово-технічної допомоги у вигляді фрегатів типу Oliver Hazard Perry.
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела.
– У числі запропонованого розглядається питання щодо отримання фрегатів типу Oliver Hazard Perry, які знаходяться у розпорядженні ВМС США та можуть бути передані в рамках програми Надлишкове майно (Excess Defense Article), – йдеться у повідомленні.
Видання зазначає, що ці кораблі можуть значно підвищити обороноздатність ЗСУ на Чорному та Азовському морях.
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Нагадаємо, 27 вересня в американському Балтиморі США передали Україні два патрульні катери класу Island.
Фото: wikipedia.org
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