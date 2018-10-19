Лідерство у миротворчій місії ООН на Донбасі планується надати країнам, які мають позаблоковий військовий статус.

Для української сторони є бажаним, щоб планований до введення на територію Донбасу миротворчий корпус ООН складався з не менш, ніж 20 тисяч миротворців, заявив представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України Олександр Моцик.

Моцик зазначив, що у ТКГ розраховують також на п’ятитисячний поліцейський корпус і такий же апарат цивільного персоналу, необхідний для перехідного періоду, повідомляє Українська кризовий медіацентр.

Крім цього, Україна хотіла б, щоб миротворці були розміщені по всій території зони конфлікту, включно з лінією розмежування. Також одним з вимог України є надання миротворцям права негайного отримання доступу до стратегічних об’єктів і усіх місць розташування озброєння.

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Лідерство у місії пропонується надати країнам, які мають позаблоковий військовий статус – Фінляндії, Швеції, Австрії та іншим.

– Якщо до місії приєднаються Білорусь і Казахстан, які є учасниками Ташкентського договору, то до складу місії необхідно включити країни-члени НАТО, наприклад Іспанії, а також сусідів України – Польщі та країн Балтики, які добре розуміють реальну ситуацію, – додав Моцик.

Нагадаємо, на Генасамблеї ООН міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна разом з США, Францією і Німеччиною готують до внесення на голосування Ради Безпеки ООН проект резолюції про введення миротворчої місії ООН на Донбас.