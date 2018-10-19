PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Місія ООН: на Донбас має зайти не менше 20 тис. миротворців/

Місія ООН: на Донбас має зайти не менше 20 тис. миротворців

Лідерство у миротворчій місії ООН на Донбасі планується надати країнам, які мають позаблоковий військовий статус.

Для української сторони є бажаним, щоб планований до введення на територію Донбасу миротворчий корпус ООН складався з не менш, ніж 20 тисяч миротворців, заявив представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України Олександр Моцик.

Моцик зазначив, що у ТКГ розраховують також на п’ятитисячний поліцейський корпус і такий же апарат цивільного персоналу, необхідний для перехідного періоду, повідомляє Українська кризовий медіацентр.

Крім цього, Україна хотіла б, щоб миротворці були розміщені по всій території зони конфлікту, включно з лінією розмежування. Також одним з вимог України є надання миротворцям права негайного отримання доступу до стратегічних об’єктів і усіх місць розташування озброєння.

Читайте: Миротворці на Донбасі. Британія приєднається до резолюції ООН

Лідерство у місії пропонується надати країнам, які мають позаблоковий військовий статус – Фінляндії, Швеції, Австрії та іншим.

– Якщо до місії приєднаються Білорусь і Казахстан, які є учасниками Ташкентського договору, то до складу місії необхідно включити країни-члени НАТО, наприклад Іспанії, а також сусідів України – Польщі та країн Балтики, які добре розуміють реальну ситуацію, – додав Моцик.

Нагадаємо, на Генасамблеї ООН міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна разом з США, Францією і Німеччиною готують до внесення на голосування Ради Безпеки ООН проект резолюції про введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Трамп особисто вирішив тиснути на РФ через Україну – Волкер
ООС: ворог атакував із заборонених мінометів і зазнав втрат
Буде “катастрофа”: Держдума прийняла заяву з погрозами Україні
оос
Бойовики ведуть прицільний вогонь на Донбасі. Поранено двох військових ЗСУ
На Кіровоградщині схопили екс-бойовика батальйону "Восток"
На Кіровоградщині схопили екс-бойовика батальйону “Восток”
убит военный
На Донбасі застрелений снайпером 20-річний боєць ООС
ООС: бойовики застосували заборонену зброю, двоє бійців загинули
Руслан Демченко
Кучму в Мінську замінить дипломат Демченко
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка