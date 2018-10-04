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Факти ICTV проведуть конференцію за участю найкращих блогерів України

Факти ICTV завершили традиційний рейтинг ТОП-100 блогерів України та 24-го жовтня зберуть переможців і кращих блогерів нашої країни в рамках проведення тематичної конференції.

Факти ICTV підводять підсумки рейтингу ТОП-100 блогерів України 2018 і 24-го жовтня проведуть конференцію і урочисте нагородження кращих блогерів країни. У конференції візьмуть участь блогери зі списку ТОП-100, Народний вибір, провідні журналісти України, а також преса і медіа-експерти.

На учасників чекає дві лекції та одна дискусійна панель на теми наслідків дезінформації в Україні та інформаційної пропаганди. А також тема методів боротьби з фейками.

Модератором конференції буде відомий український ведучий Вадим Карп’як.

Конференція відбудеться 24 жовтня в Києві, в IQ center (вул. Болсуновських, 13-15) з 17:00 до 21:00.

Заявку на акредитацію можна подати за адресою (заявки приймаються до 23-го жовтня. Кількість місць обмежена) – [email protected]

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