Росія погрожує захищати інтереси православних в Україні так, “як захищає інтереси російськомовних”.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в разі гонінь проти Української православної церкви Московського патріархату з боку радикалів Росія прийме “політико-дипломатичні заходи”, пише ТАСС.

За його словами, Росія буде захищати інтереси православних, “як захищає інтереси російськомовних”.

Коментуючи надання Вселенським патріархатом автокефалії церкві в Україні, Пєсков заявив, що увага до цієї теми буде підвищеною, але Кремль не буде втручатися у міжцерковний діалог.

У відповідь Кремлю, Києв заявив, що Росія вже не вперше прикривається “захистом російськомовного населення”, виправдовуючи свою агресію в Україні.

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– Подібні тези щодо “захисту російськомовного населення” ми чули від РФ як виправдовування своєї агресії проти України, – заявила речниця МЗС Мар’яна Беца у своєму Twitter.

Як відомо, Синод Вселенського патріархату закінчив свою 3-денну роботу в Стамбулі, яка розпочалася 9 жовтня. Наступний Синод пройде 9-11 листопада.

За час роботи Синод: підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський Патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України; відновив станом на сьогоднішній день Ставропігію Вселенського Патріарха в Києві, прийняв та розглянув прохання про апеляцію від Філарета Денисенка, Макарія Малетича та їх послідовників; скасував зобов’язання Синодального листа 1686 року, який надавав у порядку ікономії право Патріарху Московському висвячувати Київського митрополита, обраного собором духовенства та вірян його єпархії.