Нова програма від МВФ полегшить Україні доступ до фінансування обсягом $8 млрд. Це дозволить утримувати достатньо стабільний курс гривні наступного року.

Про це Голосу Америки розповів аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

– Україна на тепер, ймовірно, отримає два мільярди доларів від МВФ, два мільярди доларів від ЄС та Світового банку, уряд України ймовірно розмістить єврооблігації ще на два мільярди доларів, також державні компанії, ймовірно, розмістять євробонди ще на два мільярди доларів, чи більше, – зауважив Аслунд.

За його словами, цього має бути достатньо, щоб Україна утримувала достатньо стабільний обмінний курс наступного року.

Крім того, нова програма МВФ дозволить наростити валютні резерви центрального банку,обсяг яких зараз становить біля 16,6 мільярда доларів, що, на думку аналітика, є “абсолютними мінімумом”.

– Резерви зростуть до біля 25 мільярдів доларів. Це буде достатнім на наступний рік для України, коли відбудуться вибори, – зауважив Аслунд.

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Нагадаємо, країни G7 вважають, домовленість про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA) між Україною та Міжнародним валютним фондом є ключовим кроком до забезпечення економічного зростання нашої держави.

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