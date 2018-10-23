Станом на ранок 23 жовтня у Києві до послуги централізованого опалення підключені 63% житлових будинків, що обслуговуються комунальними житлово-експлуатаційними дільницями.

Будинки ОСББ, ЖБК, відомчі та інвестиційні підключені на 36%, оскільки тепло туди подається за індивідуальними заявками, тобто за їхнім власним рішенням. Робота продовжується у плановому порядку.

Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що у столиці опалювальний сезон розпочався із 15 жовтня: за індивідуальними заявками було розпочате підключення закладів освіти, дитсадків і лікарень. Із суботи, 20 жовтня, у зв’язку із похолоданням розпочали масове підключення до опалення житлових будинків.

– На сьогодні ми подали тепло до усіх будівель бюджетної сфери, у садочки, школи (тимчасова відсутність послуги у цих закладах може бути спричинена аварійними ситуаціями, що оперативно усуваються). Ми подали тепло сьогодні у 63% будинків, які управляються містом. І 36% – це будинки ОСББ і ЖБК, вони включилися, але за індивідуальними заявками, тобто згідно із їхнім рішенням. Є багато будинків, що здійснили заходи з термомодернізації, і вони самі вже вирішують: чи влаштовує їх температура і коли їм вмикатися, – зауважив Петро Пантелеєв.

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Заступник голови КМДА підкреслив, що підключення здійснюється згідно із графіком, що узгоджений усіма службами, зокрема КП Київтеплоенерго, ПАТ Київгаз і житлово-експлуатаційними організаціями. Цей графік враховує і стан мереж, і кількість пошкоджень, що відбуваються традиційно під час пуску тепла у місті.

– Також виконуються роботи для забезпечення гарячою водою близько 5% абонентів, які ще без гарячої води із причини пошкодження мереж, – сказав Петро Пантелеєв.

До слова, встановлення теплопункту, утеплення будинку та заміна вікон допоможуть зменшити витрати на опалення утричі.

Відео: Київська міська державна адміністрація