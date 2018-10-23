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Польща дала дві обіцянки Україні та нагородила Сенцова

Польща прийняла рішення присвоїти українському політв’язню Олегу Сенцову, який незаконно утримується в російській колонії, нагороду Pro Dignitate Humana (За людську гідність).

Банер на підтримку Сенцова

Про це повідомляє посольство України у Польщі у своєму Twitter.

– Польща підтримуватиме Україну в протидії російській агресії, не визнає нелегальної анексії Росією Криму. Польща прийняла рішення присвоїти Олегу Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Набрав 2 кг – в РФ фантазують про нереальні “досягнення” Сенцова

Як повідомлялося, Сенцов заявив про припинення голодування з 6 жовтня 2018 року через погрози початку його примусового годування.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook

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