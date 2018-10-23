Польща прийняла рішення присвоїти українському політв’язню Олегу Сенцову, який незаконно утримується в російській колонії, нагороду Pro Dignitate Humana (За людську гідність).
Про це повідомляє посольство України у Польщі у своєму Twitter.
– Польща підтримуватиме Україну в протидії російській агресії, не визнає нелегальної анексії Росією Криму. Польща прийняла рішення присвоїти Олегу Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana, – йдеться у повідомленні.
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Як повідомлялося, Сенцов заявив про припинення голодування з 6 жовтня 2018 року через погрози початку його примусового годування.
Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook
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