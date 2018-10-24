Ціна на газ для населення не буде підвищуватися до кінця поточного опалювального сезону.

Тарифи на газ для населення не будуть підвищуватися до кінця поточного опалювального сезону, заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

– Хочу чітко повідомити, що ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватися не буде. Точка, – сказав він.

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Прем’єр також нагадав, що Україна увійшла в опалювальний сезон із достатнім рівнем накопичення природного газу.

– Це означає, що опалювального сезону нічого не загрожує, – додав він.

Раніше в ефірі Свободи слова Володимир Гройсман пообіцяв стримувати питання підвищення ціни на газ на 36,5%.

Фото: Pixabay