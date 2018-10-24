PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У цьому опалювальному сезоні ціна на газ підвищуватися не буде - Гройсман/

У цьому опалювальному сезоні ціна на газ підвищуватися не буде – Гройсман

Ціна на газ для населення не буде підвищуватися до кінця поточного опалювального сезону.

Газ

Тарифи на газ для населення не будуть підвищуватися до кінця поточного опалювального сезону, заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

– Хочу чітко повідомити, що ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватися не буде. Точка, – сказав він.

Читайте: Гройсман розкрив 2 сценарії підвищення ціни на газ

Прем’єр також нагадав, що Україна увійшла в опалювальний сезон із достатнім рівнем накопичення природного газу.

– Це означає, що опалювального сезону нічого не загрожує, – додав він.

Раніше в ефірі Свободи слова Володимир Гройсман пообіцяв стримувати питання підвищення ціни на газ на 36,5%.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Екстрена медицина: пілот реформи запустять у 5 областях
У людей розривалися лічильники: аварія на газорозподільчому пункті Волині
Чи підвищать ціни на газ навесні – відповідь Гройсмана
Гройсман розкрив 2 сценарії підвищення ціни на газ
Газ
Підвищення цін на газ: можливість дефолту і довгоочікуваний кредит МВФ
Петро Порошенко
Розширення субсидій через ціни на газ – Порошенко дав завдання уряду
Що зміниться з 1 листопада 2018: ціни на газ і житло солдатам
Газ
Підвищення цін на газ знову відклали – нова дата
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка