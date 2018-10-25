У середу, 24 жовтня, Росія завела в акваторію Азовського моря два сторожових кораблі, ще один – на підході.

Глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал заявив, що 24 жовтня Росія завела в акваторію Азовського моря два військові кораблі, і ще один – на підході.

Про це він розповів у рамках Львівського форуму з безпеки, передає Укрінформ.

– Учора два сторожових кораблі – Сиктивкар і Кизляр були, внутрішніми водами Російської Федерації, доставлені в порт Азов, зараз вони знаходяться в акваторії Азовського моря, – сказав Цигикал.

Він зазначив, що в Азовське море зараз прямує ще один російський військовий корабель.

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– Сьогодні почалося буксування ще одного корабля, Стерегущий. Він пройшов, за нашою інформацією, Ярослав. Очікуємо його прибуття теж в Азов, – додав він.

До слова, до прибуття вищезазначених кораблів в Азовському морі вже знаходилося більше 120 кораблів і катерів РФ.