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У США розповіли, як Україна повинна відповісти на агресію в Азовському морі

Україна повинна розробити стратегію своїх дій в Азовському морі, аби ефективно протидіяти Росії.

Військовий корабель

Колишній командувач військами США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що Україні потрібно розробити чітку стратегію дій в Азовському морі, щоб ефективно протидіяти Росії, передає Європейська правда.

– Перш за все, Україна має створити стратегію, а також політику щодо Азовського моря, встановити, де проходять червоні лінії. Друге, Україна повинна вимагати свободу навігації в Азові, щоб російські кораблі не зупиняли українські, – вважає Ходжес.

Він додав, що у Генеральному штабі та Міноборони потрібно збільшити кількість представників ВМС, які добре розуміють ситуацію в Азовському морі.

За словами Ходжеса, США повинні підтримувати Україну у проведенні військових навчань, надання технічної підтримки, а також в інформаційній сфері, висвітлювати події в Азовському морі.

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До слова, НАТО тримає проблему агресії Росії в Азовському морі в своєму полі зору.

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