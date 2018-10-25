В среду, 24 октября, Россия завела в акваторию Азовского моря два сторожевых корабля, еще один – на подходе.

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что 24 октября Россия завела в акваторию Азовского моря два военных корабля, и еще один – на подходе.

Об этом он рассказал в рамках Львовского форума по безопасности, передает Укринформ.

– Вчера два сторожевых корабля – Сыктывкар и Кизляр были, внутренними водами Российской Федерации, доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря, – сказал Цигикал.

Он отметил, что в Азовское море сейчас направляется еще один российский военный корабль.

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– Сегодня началось буксование еще одного корабля, Стерегущий. Он прошел, по нашей информации, Ярослав. Ожидаем его прибытия тоже в Азов, – добавил он.

К слову, до прибытия вышеупомянутых кораблей в Азовском море уже находилось более 120 кораблей и катеров РФ.